Barranquilla cuenta con un nuevo Centro Comunitario. En el barrio Barlovento fue habilitado un nuevo espacio para la integración ciudadana y la realización de distintas actividades en beneficio de la comunidad.

Esta obra de 690 metros cuadrados se encuentra ubicada en la calle 9A con carrera 46C y cuenta con baño de hombres, baño de mujeres, baño para personas con movilidad reducida, depósito, cocina, sistema eléctrico, sistema de aguas residuales, alumbrado y oficina.

El quiosco, por su parte, se ejecutó con columnas de madera caracolí, estructura de cubierta en madera de eucalipto y cubierta en palma amarga. Asimismo, se ejecutó urbanismo perimetral y jardineras exteriores.

El alcalde Alejandro Char a través de sus redes sociales que 'niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y su Junta de Acción Comunal se encontrarán y trabajarán unidos por el progreso del barrio'.

El mandatario distrital también destacó que en este Centro Comunitario también se hará la entrega de más de 500 desayunos gratuitos a población vulnerable, en el marco del programa de alimentación comunitaria.

Al respecto, Rafael Lafont, secretario de Obras Públicas del Distrito, indicó que 'es un sitio de reunión de la ciudadanía. La gente de Barlovento necesitaba este sitio y puede ser disfrutados por todos los miembros de la comunidad'.

