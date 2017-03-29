Ante los señalamientos de la española Gas Natural Fenosa, GNF, dueña de Electricaribe, acerca de que políticos de la región incitaron de alguna manera el no pago y la reconexión fraudulenta entre los costeños, la bancada caribe se pronunció con rechazo ante tales aseveraciones y aseguró que el país siempre ha sido respetuoso del libre desarrollo de la empresa privada.

El senador Álvaro Ashton advirtió que 'de ninguna manera hemos incitado a la ilegalidad, siempre hemos sido respetuosos con todas las circunstancias del derecho al libre desarrollo de la empresa privada y siempre garantizando que la empresa cumpla sus objetivos'. Agregó que Electricaribe ha sido sistemáticamente reiterativa en el cumplimiento de la inversión para el mantenimiento del servicio y podemos demostrar estadísticamente que somos buena paga. Lamentablemente hay incumplimiento de inversión de Electricaribe, y eso ha generado desesperanza en los costeños'.

El representante guajiro de La U, Alfredo Deluque, consideró 'lo que están es desviando la atención de lo que pasó en realidad con Electricaribe. Deben es concentrarse en dar explicaciones sobre en qué se gastaron los recursos públicos en la empresa y, además de eso, dejar de buscar cortinas de humo para detrás de ellas esconder las intenciones de demandar al Estado', y aseguró que 'los políticos de la región lo único que hemos hecho es pedirle al Gobierno que interviniera una mala prestación del servicio que era evidente'.

Entre tanto, el senador Antonio Correa puso de presente que 'aquí debe existir un rotundo rechazo a estos pronunciamientos, y más teniendo en cuenta que de ninguna manera se ha generado cultura del no pago por parte de los consumidores ni por parte de entes territoriales. La defensa del Estado debe hacer una importante argumentación, teniendo en cuenta que de ninguna manera nuestra república exonera el pago de prestaciones de servicios'.

En la misma línea, el senador José David Name opinó que 'ellos tienen una estrategia de defensa. El Gobierno debe tener un buen bufete de abogados. Su estrategia es desprestigiar a los que le han hecho críticas al servicio y eso es lo que han presentado ante el Tribunal de la ONU'.

El senador Antonio Guerra de la Espriella cuestionó: 'no corresponde a la realidad la afirmación de GNF, por el contrario, siempre hemos manifestado que todo servicio público tiene un costo, pero ese costo debe ser proporcional a la rutina, la periodicidad y la calidad del servicio prestado, y francamente la factura en su costo que pasa a los usuarios Electricaribe no corresponde a la calidad y a la rutina con que llega este servicio'.

A su turno, el senador Fernando Araújo, se preguntó: '¿por qué no dicen cuánto repartieron en dividendos fraudulentamente por el camino de los honorarios?, ¿por qué no dicen cuánto sobrefracturaron para cobrarle subsidios a los colombianos?, ¿por qué no dicen cuántas vidas le costaron al país los apagones, los cortes, los cambios de voltaje?, ¿por qué no dicen cuánto le costó en competitividad a la región un sector de energía que no genera confianza?'.

Finalmente, el senador Arturo Char, dijo que 'la posición de GNF podría ser razonable desde su perspectiva, pero no es consecuente con el tratamiento laxo con que se le trató en el país. Toda la Costa, por muchos años, padeció de un mal servicio. El manejo de los recursos que se le transfirió por años no fue transparente. Se caracterizaron por manejar dichos recursos de manera irresponsable'. Su gestión no estuvo a la altura de las circunstancias, aseguró Char.

El senador Efraín Cepeda sostuvo que las premisas que hace GNF son equivocadas, porque el alcalde con sus declaraciones estaba defendiendo a la comunidad frente a los grandes atropellos de la empresa de energía y el pésimo servicio que estaba prestando.

Con relación al argumento de que el 80% de los usuarios pertenecían a los estratos más bajos, el senador aseguró que el Estado colombiano trató de subsanar los problemas de subnormalidad en la región con los fondos del Prone y Faer. Pero —según Cepeda— Electricaribe no fue capaz de ejecutar estos recursos. 'En el año 2000, por ejemplo se destinaron 130.000 millones de pesos, en el año 2016 la inversión fue cero, porque la empresa no presentó un proyecto ante el Ministerio de Minas y Energía para su aprobación.

El representante a la Cámara Mauricio Gómez, aseguró que Gas Natural Fenosa debía estar más preocupado por las investigaciones que cursan en la Fiscalía por los recursos del Prone que no aparecen, que estar lanzando acusaciones contra el mandatario barranquillero.

La senadora María del Rosario Guerra advirtió que Electricaribe incumplió las inversiones y en prestar un buen servicio.