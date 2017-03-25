El próximo martes 28 de marzo la Fundación FC Barcelona y la Fundación Bancaria La Caixa, en el marco de la alianza educativa que mantienen desde hace ocho años, presentarán el proyecto de construcción de la Institución Nuevo Bosque, que se unirá a las sedes que ya existen en Cartagena, Barranquilla y Quibdó de la escuela de la Fundación Pies Descalzos que promueve Shakira desde 1997.

Según el comunicado de prensa que fue divulgado este viernes, el aporte que se hará para la construcción será de 1,2 millones de euros.

Entre los asistentes estarán Shakira, creadora de la Fundación Pies Descalzos, Jordi Cardoner, vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundación FC y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria la Caixa.

El comunicado agrega además que 'la iniciativa también prevé la implementación de dos de los proyectos educativos de la Fundación FC Barcelona y la Fundación Bancaria la Caixa: FutbolNet y el programa Jóvenes Emprendedores, que contribuirán a crear sistemas pedagógicos destinados a los jóvenes para inspirar un cambio de paradigma en la sociedad, que estimule nuevas formas de pensar y de actuar'.

El evento se llevará a cabo en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou, estadio del club en el que milita Gerard Piqué, esposo de la cantante barranquillera.