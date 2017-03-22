El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, y el alcalde Barranquilla, Alejandro Char, le solicitaron al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que declare la Urgencia Manifiesta para atender, de manera inmediata, los problemas de sedimentación en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, situación que le resta competitividad al Departamento.

La solicitud la hicieron por medio de una carta firmada por los mandatarios seccionales en la manifiestan los esfuerzos que han hecho las administraciones Departamental y Distrital por mantener activo el puerto, pero en estos momentos se necesita que el Gobierno Nacional intervenga para dar soluciones definitivas a esta situación.

El gobernador Verano explicó que en la actualidad la profundidad del canal de acceso impide que lleguen al Puerto embarcaciones de mayor calado y con más capacidad de carga. A este problema se suma que no se ha podido contratar el dragado.

'La profundidad ideal que debe tener el canal de acceso de un puerto competitivo es de 15 metros, esto nos permitiría que lleguen a Barranquilla buques postpanamax lo que nos ampliará nuestra visión de mercado y la forma de hacer negocios, pero para eso necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional, no podemos seguir retrocediendo en la parte marítima y fluvial y menos ahora que se han mejorado las condiciones viales del Departamento que nos permitirán que la carga del interior del país salga a los mercados internacionales por el Atlántico', indicó Verano De la Rosa.

Los mandatarios señalan en la carta que la Urgencia Manifiesta permitirá que la Corporación del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y el Instituto Nacional de Vías (Invias) cumplan con 'la obligación constitucional y legal de mantener los niveles del canal de acceso al Puerto de Barranquilla'.

'Está en juego nuestro futuro portuario, no podemos permitir que nuestro Departamento quede rezagado y haremos todo lo que esté a nuestro alcance por dar una solución definitiva', puntualizó el mandatario departamental.