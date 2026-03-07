La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer los resultados que ha obtenido en su plan de limpieza de los caños del centro de la ciudad, que conectan con el río Magdalena y que se ramifican por el corazón hídrico del distrito.

Según la información del Distrito, se continúa ejecutando labores de limpieza y mantenimiento en los diferentes caños de la ciudad, orientada a la recuperación ambiental, la prevención de taponamientos y la reducción de riesgos asociados a la acumulación de residuos.

Lea más: Ley seca y más policías para dispositivo de seguridad en las elecciones

El alcalde Alejandro Char manifestó que “Barranquilla respira mejor con sus caños limpios. Realizamos la limpieza de los caños Mercado, Compañía y Los Tramposos, donde intervenimos 5.080 metros lineales y retiramos 15.240 toneladas de residuos y tarulla”.

En el caño Las Compañías, las cuadrillas intervinieron 2.700 metros lineales, logrando despejar el cauce que conecta con el río Magdalena. Durante esta intervención se retiraron 7.345 toneladas de residuos y tarulla, una acción clave para mejorar el flujo del agua, disminuir focos de contaminación y prevenir afectaciones en temporadas de lluvia.

El Distrito también adelanta labores en el caño Mercado, uno de los puntos que requiere atención diaria debido a la constante llegada de residuos sólidos desde su entorno. En este sector se han limpiado 950 metros lineales, con el retiro de 6.250 toneladas de residuos sólidos flotantes.

Adicionalmente, las labores de limpieza también se desarrollaron en otro cuerpo de agua estratégico de la ciudad, como el caño Los Tramposos, donde se realizó el retiro de 1.645 toneladas de residuos sólidos y tarulla, limpiando 1.600 metros lineales en un trabajo sostenido que busca mantener estos canales en condiciones adecuadas y funcionales.

“Con estas acciones mejoramos el flujo del agua y recuperamos estos espacios para toda la ciudad. Cuidarlos también es tarea de todos: evitemos arrojar basuras a los caños, mantengámoslos limpios y sumemos esfuerzos por una Barranquilla más limpia y linda”, publicó el alcalde en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En ese sentido, se hizo un llamado directo a la ciudadanía para que realice una correcta disposición de los residuos y evite arrojar basura en estos cuerpos de agua, los cuales cumplen una función ambiental y de drenaje fundamental para la ciudad.

El Distrito recordó que “la acumulación de residuos en los caños no solo genera contaminación, sino que también incrementa el riesgo de emergencias por taponamientos e inundaciones, afectando directamente a las comunidades cercanas”.

Lea más: Personería de Barranquilla establece vigilancia preventiva a jornada electoral

Las acciones de limpieza continuarán de manera permanente, acompañadas de mensajes de sensibilización dirigidos a la comunidad.