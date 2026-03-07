Barranquilla y el Atlántico tienen todo listo para la fiesta democrática de este domingo 8 de marzo. En el marco de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas, las administraciones locales y departamentales han preparado un paquete de medidas logísticas y de seguridad para garantizar que la jornada transcurra con total normalidad.

Por ejemplo, la Alcaldía de Barranquilla señaló que tiene todo dispuesto para poner en marcha el operativo control para la jornada de las elecciones.

Como parte de este dispositivo institucional se instalará un puesto de mando unificado (PMU) desde las 7:00 de la mañana, que funcionará de manera articulada con las fuerzas militares, la Policía Nacional, los entes de control y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Al respecto, Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia, mencionó: “Hemos cumplido el 100 % de las necesidades de nuestra Registraduría Nacional para tener toda la logística necesaria para realizar el soporte necesario para desarrollar estas elecciones”.

El funcionario también indicó que en los diferentes puestos de votación estarán desplegados 1.600 policías, además del apoyo aéreo del helicóptero Halcón y 120 cuadrantes de la Policía, que reforzarán la vigilancia en los puntos de votación y en las zonas aledañas.

Añadió que todo está dispuesto desde la institucionalidad, como Registraduría, como Alcaldía, como Gobernación. “Ahora es hacer parte de esta fiesta democrática en paz, en tranquilidad”, remarcó Turbay.

Sumado a esto, la administración distrital aseguró que cumplió con el total de los requerimientos logísticos solicitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizando así las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la jornada democrática.

“Recomendamos ir temprano a ejercer el derecho al voto, esperamos que todo se desarrolle en una sana convivencia y, por supuesto, ante cualquier situación, siempre sugerimos lo mismo, que el diálogo sea la herramienta para resolver cualquier situación que se nos presente”, cerró Turbay.

Medidas y restricciones

De cara a tomar todas las previsiones posibles, municipios como Soledad, Malambo y Galapa en el área metropolitana han decretado la denominada ‘ley seca’, la cual comenzará desde las 6:00 p. m. de este sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo, prohibiendo la venta y consumo de bebidas embriagantes durante este periodo.

Asimismo, el día de las elecciones “quedó prohibida toda propaganda política o electoral, incluyendo manifestaciones, comunicaciones o mensajes que promuevan candidaturas a través de medios sonoros, impresos o digitales”, según los decretos impartidos por las autoridades municipales.

Otra de las medidas adoptadas es la restricción del uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con el objetivo de salvaguardar el secreto del voto y garantizar la transparencia del proceso.

Paralelamente, en Soledad se implementó un nuevo sistema de biometría para evitar posibles suplantaciones o delitos de fraude electoral.

Cabe resaltar que en el área metropolitana están habilitados 249 puestos de votación con 5.150 mesas.

En los municipios

En esa misma línea, el gobernador Eduardo Verano confirmó que la cobertura en seguridad será total en el resto de los 18 municipios.

“No vamos a permitir que intereses ilegales afecten el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a elegir y ser elegidos en un proceso transparente y en paz”, dijo.

Asimismo, el mandatario anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información veraz y oportuna que permita identificar y dar con los responsables de actos delictivos que pretendan perturbar el proceso electoral.

A su turno, el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía Atlántico, informó que hay destinados más de 950 mujeres y hombres que van a estar a lo largo y ancho de los municipios del departamento, en los puestos de votación, atendiendo el requerimiento ciudadano.

Recalcó que “este pie de fuerza brindará acompañamiento al estricto cumplimiento de las condiciones de seguridad para que estas elecciones estén seguras y en paz”.

A su vez, el alto oficial resaltó que la ciudadanía tiene a disposición la línea 147 para denunciar delitos de extorsión y secuestro. “La seguridad de Colombia y de las elecciones es un compromiso de todos”.

Cortesía Ateneo Técnico Comercial, nuevo puesto de votación en Barranquilla.

Nuevos puestos de votación

En el departamento del Atlántico se definieron nuevos puestos de votación y el traslado de algunas urnas para que cerca de 2.1 millones de personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto de manera ordenada y tranquila.

En ese sentido, la Registraduría reportó que serán seis nuevos puestos para votar en Barranquilla, distribuidos en las cinco localidades.

El primero de ellos es la Fundación Ce Camilo, ubicada en la calle 100 # 2F-35. De igual manera, está la Institución Santo Domingo de Guzmán, en la carrera 2 #78-36, y el colegio Ateneo Técnico Comercial, en la carrera 41 #51-111.

Otros puestos recién habilitados para esta jornada serán el colegio Marymount, en la carrera 59 #84-226; la Institución Educativa Brisas del Río, en la Vía 40 #46A-50; y el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la carrera 32 #41-34.

Esta casa periodística pudo conocer que algunos de estos nuevos puestos fueron habilitados para descongestionar otras sedes de votación, como es el caso del Ateneo Técnico Comercial, que tendrá habilitadas 3-4 urnas que estaban previamente en el punto electoral del Colegio Colón, el cual se encuentra a unas pocas calles de distancia.

Además, esta institución tendrá un punto especial para la población de adultos mayores y biometría en la entrada principal. Así como una zona de transmisión de los votos hacia la base de la Registraduría.

Por otro lado, en la ciudad también fueron trasladados algunos puestos de votación como el del Colegio Distrital Juan José Rondón, que pasará a funcionar en la Institución Educativa Carlos Meisel, en la calle 74 #24-139.

Mientras que las urnas ubicadas en la IED Pablo Neruda pasarán hacia la IED Comunitaria Metropolitana, en la calle 50 #8-09.

Por otro lado, el puesto en la Universidad Católica de Occidente será reubicado en el Gimnasio El Paraíso sede 1, en la carrera 74 #80-123

Con respecto a esto, las autoridades han dado a conocer que algunos de estos cambios se llevan a cabo para aprovechar la infraestructura de los colegios oficiales de la ciudad, que cuentan con instalaciones de mayor capacidad y recursos para la transmisión de votos.

Entre otras modificaciones están dos puestos de votación en el municipio de Soledad, en el Instituto Monsalve New Love, que serán trasladados al Gimnasio Colombo Republicano, en la carrera 22A #56-44, y al Liceo Cervantista, en la carrera 61A #17-05.

Adicionalmente, están recién habilitadas unas urnas en la I.E Luis R. Caparroso, en la carrera 19 #25-24, y en la I.E. Técnico Industrial El Milagroso, en la carrera 13A #50-35.

En cuanto al municipio de Puerto Colombia fue habilitado un nuevo puesto en el Hogar Infantil Santa María Josefa, en la carrera 7 #6-29.

De igual manera, en Sabanalarga hay otras cuatro sedes de votación nuevas: en la I.E. José Agustín Blanco Barros, ubicada en la carrera 27 #29-115; en la I.E. Maximo Mercado, en la calle 23 #01-33; también en la I.E. Escuela Normal Superior Santa Teresita, en la calle 21 #19-90; y el CDI Las Mercedes, en la calle 29B #21-155.

Estas tienen como objetivo que la población más alejada pueda tener un puesto de votación al alcance y con condiciones más óptimas.

Adicionalmente, en Tubará está el nuevo puesto en la I.E. Playa Mendoza, en la calle 8 #05-169

Labores técnicas

Durante reuniones conjuntas que han llevado a cabo las autoridades electorales, en articulación con la Policía, el Ejército y otras instituciones, se realizaron revisiones eléctricas y estructurales al interior de varias sedes de la Registraduría y puestos de votación en los municipios del Atlántico.

Por tal motivo, se redoblaron esfuerzos técnicos y operativos en redes de varios colegios de Soledad, Galapa y Puerto Colombia, así como se habilitaron nuevos puestos de votación en estos territorios.

A estos trabajos de mantenimiento preventivo se suman labores técnicas realizadas en inmediaciones del Comando de la Policía Metropolitana.

Anuncian sanciones en Barranquilla por quebrantar ley seca

La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer el Decreto 0123 de 2026 mediante el cual impone la medida de ‘Ley Seca’ en toda la ciudad, con miras a las elecciones de Senado, Cámara y consultas interpartidistas que se desarrollarán durante este domingo8 de marzo.

Así las coas, estará prohibido en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla el expendio y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes a partir de las seis de la tarde (6:00 p. m.) del día sábado 7 de marzo de 2026 y hasta las doce del mediodía (12:00 p. m.) del día lunes 9 de marzo de 2026.

Señaló además que los inspectores urbanos de policía del Distrito de Barranquilla y el cuerpo uniformado de policía impondrán las medidas correctivas pertinentes.

También, enfatizó en que la violación de la restricción de expendio facultará a la autoridad de policía para la imposición de una multa general tipo 4 y la suspensión temporal de la actividad económica.