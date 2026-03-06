En el marco de la iniciativa “Paz Electoral”, el personero distrital, Miguel Alzate anunció que se ejercerá vigilancia preventiva y acompañamiento institucional a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas que tendrán lugar este domingo en todo el país.

“El Ministerio Público Distrital desplegará su equipo de Personeros Delegados y funcionarios en distintos puestos de votación del Distrito, con el fin de garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, orden y plenas garantías para los ciudadanos”, comentó el personero.

Alzate también fue enfático en que “hacemos un llamado a la ciudadanía para que participe de esta jornada democrática de manera pacífica y responsable, ejerciendo su derecho al voto con respeto por la institucionalidad”.

Sumado a esto, subrayó que: “la Personería Distrital de Barranquilla se compromete a coordinar esfuerzos para la vigilancia de los Derechos Humanos y el cumplimiento de la ley de Transparencia, garantizando así la protección del voto y la institucionalidad”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el censo electoral de Barranquilla para esta jornada será de 1.191.452. Además, estarán habilitadas 44 zonas que equivalen a 164 puestos de votación, 3.648 mesas y 26.640 jurados votación, incluido el 30% de remanente.

Cabe recordar que el Procurador General, Gregorio Eljach, destacó a los personeros como la principal voz del Estado en las comunidades, especialmente en contextos de pobreza y violencia.

A tener en cuenta

La Registraduría Nacional informó que serán 6 nuevos puestos para votar en Barranquilla, distribuidos en las cinco localidades.

El primero de ellos es la Fundación Ce Camilo, ubicada en la calle 100 - # 2F-35. De igual manera, la Institución Santo Domingo de Guzmán, en la carrera 2 - #78-36, y el colegio Ateneo Técnico Comercial, en la carrera 41 - #51-111.

Otros puestos recién habilitados para esta jornada serán el colegio Marymount, en la carrera 59 - #84-226, la Institución Educativa Brisas del Río, en la vía 40 - #46A-50, y el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la carrera 32 - #41-34.

Además, fueron trasladados algunos puestos de votación como el del colegio distrital Juan José Rondón hacia la Institución Educativa Carlos Meisel, en la calle 74 - #24-139.

Mientras que las urnas en la IED Pablo Neruda pasará hacia la IED Comunitaria Metropolitana, en la calle 50 - #8-09

Por otro lado, el puesto en la Universidad Católica de Occidente será reubicado en el Gimnasio El Paraíso sede 1, en la carrera 74 - #80-123