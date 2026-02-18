Joselito ha sido sepultado y llegó la hora de los análisis de lo que dejó la celebración del Carnaval de Barranquilla 2026. Los organizadores de la fiesta trataron de innovar en varios termas, haciendo experimentos que arrojaron resultados y desde ahora abren un abanico de posibilidades frente a la organización de la principal fiesta cultural del país.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla SAS, conversó con EL HERALDO y realizó un balance de lo que le dejó la fiesta a la organización, destacando el trabajo hecho por los hacedores para que la fiesta siga brillando a nivel nacional e internacional.

“Las danzas, los grupos, las comparsas y los disfraces se esmeraron en cada una de las puestas en escena. Tuvimos un mayor número de participantes en todos los eventos. En cada una de las puestas en escena del sábado, domingo y lunes, nunca habíamos tenido la cantidad de danzantes que tuvimos este año”, apuntó.

Señaló, además, el acompañamiento de las personas durante la fiesta de este año: “Ha sido un público maravilloso, un público que apostó a ir no solo el sábado. Venimos de hablar que el domingo y el lunes no había casi público, a pasar a un cumbiódromo casi que con un lleno del 100 % de los palcos, especialmente el lunes”.

Las innovaciones

Jaramillo aseguró que hubo innovaciones dentro de la estructuración de los desfiles para este año, como nuevas zonas de espera para concentrar a los hacedores en las horas previas a su presentación en la Vía 40.

“Debemos resaltar que por primera vez se hace en el Carnaval de Barraquilla la zona de bienestar para nuestros hacedores. Un espacio de casi 1.600 metros en plena Vía 40, dignificando a nuestros hacedores con baños, con médicos, con hidratación, con atención directa para ellos, con sillas, con mesas; más de 11 mil hacedores pasaron por esta zona de bienestar”, anotó.

Para el jefe de la organización de las carnestolendas fue un éxito el inicio de los desfiles más temprano, como pasó con la Guacherna, donde además hubo una fuerte apuesta por la tradición.

“Para mí, abrir la Guacherna, por casi dos horas, con todos los grupos de tradición, fue una apuesta importante que nunca se había hecho. Había voces que me decían: ‘la vas a volver aburrida’, y no. Yo confío mucho en nuestra cultura, en nuestra tradición, en nuestro patrimonio. Eso para mí fue grande”, anotó.

Oportunidades de mejora

Según las perspectivas de Carnaval de Barranquilla SAS, el próximo paso corresponde a las mejoras en las debilidades que han sido detectadas a lo largo de la Vía 40 para brindar una mejor experiencia a los asistentes.

“Las oportunidades de mejora están en reacondicionar el cumbiódromo. Es una necesidad urgente y debemos velar por la comodidad de quienes ven y esto lleva a ajustar muchas cosas. Por supuesto, el tema de los horarios, empezar a las 10:00 a. m. es retador porque nuestro clima es adverso. Es ver cómo mejoramos también en climatizar nuestros palcos para el público. Todo un tema de movilidad y de acceso para la llegada”, anotó.

Añadió que “es primordial mejorar el tema de sonidos para que algunos de los grupos puedan escuchar más. Me encantaría que en algún momento del desfile del día domingo, que es el día de tradición, volvamos a la raíz y que todo sea a pulmón, o sea, a tambor pelado. Que se sienta la vibra y que no sea amplificado”.

Una mirada a la 44

Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, destacó por su parte, que hubo un aumento en la asistencia en todos los eventos de su organización.

“Este año tuvimos una mayor asistencia en todos los eventos, así lo pudo atestiguar el alcalde Alejandro Char durante el desfile del domingo, cuando la asistencia de público por poco se desborda la cantidad de sillas que habían disponibles”, destacó.

En ese sentido, recalcó que se han creado nuevos espacios para el disfrute, tales como el desfile infantil en Alameda del Río: “También fue todo un éxito el baile y la verbena del Gran Salón Burrero que duró los tres días de fiesta; durante ese evento, más de 20 mil personas asistieron sin problemas. Destacamos que hubo un aumento palpable de la economía informal y del rebusque”.

Por otro lado, Blanco manifestó que analizan los factores a mejorar de cara al próximo año.

“Debemos mejorar algunos temas como la espuma durante los desfiles y el manejo de la silletería, que es un problema que se nos genera. La idea es que la gente pueda asistir gratuitamente a los desfiles y por eso nos preocupa el manejo de las sillas, es algo que estamos analizando“, puntualizó.

Zona de bienestar para los hacedores

Este año, por primera vez, la Vía 40 contó con una Zona de Bienestar dedicada a atender exclusivamente a los hacedores. Este espacio atendió a más de 10.700 danzantes y actores del Carnaval durante los tres días de celebración. Durante los tres días de desfiles en la Vía 40 se entregaron más de 31 mil bebidas entre hidratantes, agua y gaseosas, así como más de 50 mil productos alimenticios, entre bocadillos, frutos secos y mecatos.

Además, se distribuyeron seis mil bloqueadores solares y 14 mil toallas higiénicas utilizadas como plantillas para mitigar la temperatura del pavimento y proteger los pies a los danzantes. El funcionamiento de la Zona de Bienestar fue posible gracias al trabajo articulado de más de 40 personas entre logística, aliado, seguridad y personal de apoyo.