La Gobernación del Atlántico informó que fue de buena manera finalizó la feria “Mujer que Emprende, Mujer que Brilla”, la cual dejó excelentes resultados económicos, culturales y sociales culminó el pasado viernes.

Durante 10 días, las artesanas emprendedoras del Atlántico ofrecieron sus productos en estand ubicados en el Centro Comercial Buenavista 1 y en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, brindando artesanías como tocados, collares, aretes, camisas, sombreros, zapatos, peinetas, ganchos, prendedores, entre otros.

Este es el tercer año consecutivo en que se realiza la feria, reafirmándose como un espacio clave para la promoción de los emprendimientos liderados por mujeres.

La secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico, María Lourdes Dávila Márquez, informó que participaron 50 emprendedoras, seleccionadas a través de una convocatoria abierta difundida en redes sociales, la cual registró una amplia participación de mujeres provenientes de distintos municipios del departamento.

“Para nosotros es primordial que las mujeres del departamento del Atlántico se sientan autónomas e independientes económicamente, y que tengan la garantía de que pueden sacar adelante sus unidades productivas. Cuando una mujer progresa, progresa su familia y progresa su comunidad”, afirmó la funcionaria.

Gisela Arroyo, quien presentó su marca en la feria, inició su emprendimiento hace cinco años en el municipio de Soledad. Hoy se muestra orgullosa del camino recorrido y considera que este espacio fue una gran oportunidad para demostrar el potencial del talento femenino del Atlántico.

“Un día empecé a elaborar adornos, a improvisar con ideas que creía que podía desarrollar y descubrí que sí tenía el talento. Hoy estoy exponiendo mis creaciones en el Centro Comercial Buenavista y eso me llena de orgullo”, expresó.

Wendy Ramírez, del municipio de Campo de la Cruz, lidera el emprendimiento Artesanías La Cosecha, especializado en productos elaborados en caña flecha. Su participación fue resultado de un riguroso proceso de selección en el que se inscribieron 250 mujeres de todo el departamento.

“Me inscribí a través del enlace de la convocatoria y pasamos por un proceso de curaduría en el que presentamos nuestros productos y explicamos su proceso de elaboración. Hoy me siento muy contenta de lo logrado gracias a la Gobernación del Atlántico”, puntualizó