Con el compromiso de seguir mejorando el servicio de energía en el barrio San Roque, la empresa Air-e Intervenida ejecutará este miércoles 18 de febrero una serie de obras eléctricas en diferentes sectores.

En el barrio San Roque, los trabajos se desarrollarán entre las 8:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde, específicamente en la calle 21A con la carrera 34B, donde se realizará el cambio de redes eléctricas, crucetas y un transformador.

De manera simultánea, en el barrio San Felipe, en la carrera 25B con la calle 65, se llevará a cabo el cambio de un poste y redes eléctricas, en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En el barrio Boston, se adecuará un punto de conexión en la calle 62 con la carrera 47, entre las 7:41 de la mañana y las 5:43 de la tarde.

Por otra parte, en el corregimiento de Pendales, en zona rural del municipio de Luruaco, se continuará con el cambio de redes en la calle 2 con la carrera 3, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, la empresa invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante el portal web www.air-e.com.

