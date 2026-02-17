Se dieron a conocer los municipios priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Plan Ampliado de Inmunización (PAI), en el cual entra la nueva vacuna contra el dengue, la cual fue denominada como Qdenga. Entre los territorios priorizados se encuentra Malambo, en el Atlántico.

Lea más: Barranquilla, una estación deseada en la ruta de aventureros argentinos

Según el Minsalud, se busca “proteger, especialmente, a la población infantil, que es una de las más afectadas por el virus”.

“El dengue amenaza, la vacuna te defiende: cuídate, protege tu entorno… y también vacúnate”, es el mensaje central de la campaña de la cartera ministerial para implementar la aplicación del nuevo biológico.

La implementación de este esquema de vacunación inicia en los siguientes municipios, definidos según criterios epidemiológicos: Malambo, Turbaco, Florencia, Yopal, Aguachica, Neiva, Palermo, Rivera, Santa Marta, Villavicencio, Granada, San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Sincelejo, Corozal, Ibagué y Espinal.

Según recordó Cajacopi EPS, el dengue “es una enfermedad infecciosa, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Además, el virus circula de manera permanente y se presentan brotes periódicos que impactan, principalmente, a los menores en edad escolar”.

El dengue puede causar síntomas como: Fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y malestar general. En algunos casos, puede evolucionar a formas graves con signos de alarma, sangrados y complicaciones que requieren hospitalización.

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna contra el dengue?: Niños y niñas de 9 años, niños y niñas que, en 2026, estén cursando cuarto grado de primaria. Esta población ha sido priorizada por su mayor riesgo de infección y a presentar complicaciones.

“Se aplican dos dosis, entre la primera y segunda dosis debe haber un espacio de tres meses. La vacuna se administra por vía subcutánea. Puede aplicarse junto con otras vacunas del esquema regular, siguiendo las recomendaciones técnicas y de seguridad”.

Las vacunas son gratis, solo se debe acudir al punto de vacunación más cercano.

Lea más: Se retoma el pico y placa en Vía 40 por desmontaje de palcos

“Desde Cajacopi EPS se invita a sus afiliados a acudir oportunamente a los puntos de vacunación habilitados y a reforzar las medidas de prevención en casa. La protección contra el dengue es una responsabilidad compartida: vacunarse, eliminar criaderos y consultar a tiempo ante síntomas permite cuidar la vida y la salud de toda la familia”, cerró la entidad.