Transmetro confirmó este sábado las disposiciones especiales en la operación del sistema masivo de trasporte, por el partido de Junior en el estadio Romelio Martínez, la noche de sábado, ante el Boyacá Chicó.

Lea más: Lista la logística en la ciudad por el regreso de Junior al Romelio Martínez esta noche

El Sistema dispondrá de servicios adicionales la ruta S1 para el retorno de los ciudadanos a las estaciones de las troncales Olaya Herrera y Murillo.

Serán despachados desde la estación Joe Arroyo, de acuerdo con la demanda de pasajeros.

Los vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios, con paradas intermedias entre las estaciones La Catedral y el Portal de Soledad, donde finalizan su recorrido.

No realizarán paradas en las estaciones Esthercita Forero ni Alfredo Correa de Andréis, no habrá conexión con rutas alimentadoras ni recogerán pasajeros en otras estaciones.

Para aquellas personas que no dispongan de Tarjetas Transmetro o que necesiten recargar su pasaje, la taquilla de la estación Joe Arroyo estará habilitada hasta el despacho del último servicio adicional.

Lea más: Santo Tomás se prepara para vivir la Batalla de Flores 2026 este sábado

Eso sí, se recomienda a los usuarios recargar su tarjeta de manera anticipada para evitar filas a la hora del regreso.

Es importante resaltar que el Sistema operará de manera habitual en sus rutas troncales y alimentadoras de 5:00 a.m. a 9:30 p.m., luego de esta hora se inicia la operación especial de los servicios adicionales por el encuentro deportivo.