Santo Tomás ya se encuentra en ambiente de Carnaval. Durante las próximas horas, el municipio será escenario de la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal 2026, una de las celebraciones más representativas del Carnaval del Atlántico, que este año llega a su versión número 49.

Desde el mediodía, las calles comenzarán a llenarse de música, color y tradición con un desfile que contará con la participación de 133 agrupaciones en total, entre ellas 80 comparsas, 20 disfraces colectivos, 15 disfraces individuales y diversos grupos folclóricos y reinas, organizados por bloques bajo un protocolo establecido.

Este evento, que tendrá como lema “En Santa Toto se goza mejor”, se desarrollará como un desfile con unidad narrativa, donde cada bloque representará la forma en que el pueblo tomasino vive su tradición, su vida comunitaria y el Carnaval como máxima expresión cultural.

Una de las principales novedades de este año es el cambio del recorrido, el primero en los 48 años de historia del evento. El desfile saldrá desde el sector La Frontera y finalizará en el barrio Las Palmeras, en la entrada del municipio, marcando un nuevo trazado para esta fiesta tradicional.

Además, para esta edición se han dispuesto 28 palcos a lo largo del recorrido, mientras autoridades locales avanzan en los preparativos logísticos y organizativos para recibir a propios y visitantes que llegarán a disfrutar de esta jornada cultural.

Con esta previa, Santo Tomás calienta motores para una Batalla de Flores que promete reafirmar su identidad cultural y consolidarse como uno de los eventos más esperados del Carnaval del Atlántico.