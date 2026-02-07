El distrito de Barranquilla definió el operativo logístico para el duelo de este sábado por la Liga Colombiana entre Junior y Boyacá Chicó, en el regreso que los rojiblancos al estadio Romelio Martínez.

El alcalde Alejandro Char, expresó: “Estamos en una temporada de goce total, así que también es la oportunidad de demostrarle al mundo que en Barranquilla sabemos celebrar”.

Para facilitar el ingreso y la movilidad, se recomienda asistir en transporte público, teniendo en cuenta que el parqueadero del escenario es reducido, y planear la llegada con tiempo, ya que las puertas del estadio se abrirán a partir de las 6:30 p. m.

En cuanto a los accesos, el ingreso a la tribuna occidental se realizará por la carrera 44; para la tribuna oriental estarán habilitados los dos portones ubicados en la calle 72; y la entrada a la tribuna norte será por la carrera 46.

Asimismo, se hace un llamado a no arrojar ningún tipo de elemento a la cancha y a disfrutar del espectáculo en paz y en familia.

El Romelio Martínez es un escenario que simboliza identidad, tradición y alegría, reafirmando que el deporte es un punto de unión para la ciudad.

Operación del Transmetro

Transmetro dispondrá de servicios adicionales S1 para el retorno de los ciudadanos a las estaciones de las troncales Olaya Herrera y Murillo este sábado 7 de febrero, aunque este servicio no tendrá conexión con rutas alimentadoras.

Serán despachados desde la estación Joe Arroyo, de acuerdo con la demanda de pasajeros.

Los vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios, con paradas intermedias entre las estaciones La Catedral y el Portal de Soledad, donde finalizan su recorrido.

No realizarán paradas en las estaciones Esthercita Forero ni Alfredo Correa de Andréis, no habrá conexión con rutas alimentadoras ni recogerán pasajeros en otras estaciones.