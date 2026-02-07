Durante el desfile de Guacherna en la ciudad de Barranquilla, la empresa Triple A desplegó un operativo de aseo para garantizar la limpieza integral alrededor de la carrera 44 y otras vías aledañas a la zona del evento.

La operación, planificada en tres tiempos (antes, durante y después del evento), permitió presentar espacios impecables para el disfrute de los barranquilleros y visitantes, además de garantizar la recolección oportuna de residuos sólidos generados por los asistentes.

Según la compañía, cerca de 90 operarios y equipos especializados se desplegaron tanto por la zona del recorrido, como también por las bocacalles y hasta tres cuadras alrededor del evento, así como por las vías de acceso a la ciudad.

“El barrido manual integral, apoyado por sopladoras industriales y vehículos compactadores, nos permitió atender eficientemente las extensas áreas de la Guacherna”, destacó la empresa, que también realizó labores previas de poda de árboles para dar paso a las carrozas de gran tamaño.

De esta manera, reafirmó su compromiso con la ciudad y sus festividades, trabajando para que Barranquilla luzca impecable durante la fiesta más importante del Caribe colombiano.

Operativos para fin de semana

La empresa Triple A ha dispuesto de un plan especial para los eventos oficiales de Carnaval este fin de semana.

En total, 125 operarios participarán de estos operativos, utilizando sopladoras industriales, motosierras, volquetas, equipos compactadores y herramientas manuales especializadas.

En ese sentido, en el desfile del Carnaval de los Niños serán desplegados 29 operarios por la carrera 53, desde la calle 76 hasta la calle 53, garantizando la limpieza antes, durante y después del desfile infantil.

De igual manera, para el Río de Tradiciones en el Gran Malecón de Rebolo, un equipo permanente de 4 operarios mantendrá aseada las zonas de exhibición de este espacio cultural.

Durante el Encuentro de Comedias, habrá 3 operarios especializados para atender exclusivamente el evento.

Sumado a esto, la empresa de servicios públicos mantiene turnos rotativos las 24 horas, cubriendo jornadas diurna, tarde, noche y madrugada, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental y restaurar rápidamente el flujo peatonal y vehicular después de cada celebración.