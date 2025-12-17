Previo al comienzo del partido de vuelta de la final la Liga BetPlay ll entre Junior y Deportes Tolima, el ambiente en la ciudad de Barranquilla es de fiesta y alegría por un posible nuevo título del equipo ‘tiburón’ este martes 16 de diciembre.

En algunos establecimientos comerciales de la calle 72, los ciudadanos hacen largas filas para vivir el partido en medio de un ambiente de verbena y Carnaval.

Jeisson Gutierrez

Jairo González, residente del barrio Los Andes, contó que vino con su hermano a disfrutar del partido como suele hacer tradicionalmente cada vez que Junior juega una final.

“Estamos viviendo una nueva final juntos y esperemos ganar otro título, yo creo que el partido queda 0-0 y salimos campeones, pero no hay que relajarnos”, comentó.

Por su parte, Laura Ardila, otra hincha juniorista, mencionó que “es primera vez que vivo una final y lo voy a hacer con mi novio, también tuve que comprarme la camisa para la ocasión”.

Se armó el Carnaval

Cada vez que la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char está presente para ver un partido del Junior, el equipo tiburón gana.

Esta profecía real se cumplió durante el primer tiempo del partido de vuelta este martes contra Deportes Tolima.

Tras el gol de Jose Enamorado al minuto 18 del partido, la soberana real celebró con toda su comitiva en la Kz Real, ubicada al norte de la ciudad, lo que sería la undécima estrella del Junior.

“Estamos listos para que se arme el carnaval desde este nuevo título del Junior, la ciudad es una fiesta completa”, dijo la soberana a El Heraldo.

El primer gol del tiburón también fue celebrado por Juancho Jaramillo, director del Carnaval S.A, Alejandro Char (hijo) y muchas otras personalidades de la ciudad.