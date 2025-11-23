Con una masiva participación y un ambiente lleno de energía, disciplina y orgullo naval, más de 2.500 corredores se unieron a la segunda edición de la carrera “Al Trote Marinos”, evento deportivo liderado por la Armada de Colombia y la Acción Social Naval.
La jornada inició en la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla”, punto de encuentro donde deportistas, familias y aficionados al running se reunieron desde muy temprano.
Desde allí, los participantes recorrieron el imponente Gran Malecón, pasando por sus monumentos y espacios emblemáticos, para finalmente regresar a la alma mater de la Suboficialidad naval, donde se vivió un cierre cargado de emoción y sentido institucional.
Uno de los momentos más destacados fue la participación de la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michel Char, quien llenó la jornada de alegría, color y ese espíritu que conecta profundamente la tradición cultural barranquillera con la misión social y cultural de la Escuela Naval.
La presencia de la Liga de Deportistas con Discapacidad de las Fuerzas Militares dejó un mensaje inspirador: que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón.
La Armada de Colombia expresa un profundo agradecimiento a la Acción Social Naval de Barranquilla, al apoyo incondicional de la Reserva Naval de Barranquilla, y al trabajo articulado de cada uno de los componentes de la institución, cuyo compromiso y entrega hicieron posible este evento ejemplar para la ciudad.
La carrera “Al Trote Marinos” continúa creciendo, fortaleciéndose como un espacio que une, inspira y promueve la vida saludable, reafirmando el vínculo entre la ciudadanía barranquillera y la familia naval.