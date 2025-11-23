La capital del Atlántico fue reconocida por su estrategia de atención inclusiva a la niñez migrante. La distinción, otorgada por la Embajada de Suiza, a través del Programa Regional para la Protección y Migración (PRPM), financiado por COSUDE y en articulación con Swisscontact, destaca el modelo impulsado en el marco del programa de ‘Primera Infancia’ con enfoque intercultural y de protección de derechos humanos hacia las familias en contextos de movilidad.

Lea también: Distrito refuerza acciones contra la mendicidad y el trabajo infantil en temporada de fin de año

Entre el año 2022 y el transcurso de 2025, desde el programa de Primera Infancia cuya finalidad es promover el desarrollo integral de las niñas y niños desde su gestación hasta edad de cinco años, el Distrito de Barranquilla ha atendido a más de 5.700 niños, niñas y mujeres gestantes inmigrantes. En articulación con el ICBF, el modelo incluye acompañamiento pedagógico, nutricional, social y cultural diseñado para reducir barreras y facilitar la integración en las comunidades.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char destacó la importancia del modelo para prevenir que la infancia migrante no sea excluida de los servicios esenciales. “En Barranquilla estamos convencidos de que la atención integral es un derecho y no un privilegio. Por eso hemos fortalecido nuestros programas para que ningún niño o niña migrante quede por fuera de la educación, la salud y las oportunidades. Nuestro reto es seguir construyendo una ciudad que acoge, protege e integra”, puntualizó.

El reconocimiento fue entregado durante el encuentro “Perspectivas regionales de movilidad humana y reconocimiento de buenas prácticas”, en cabeza del Programa Regional de Protección y Migración (PRPM), y en donde la Alcaldía Distrital presentó los resultados de su estrategia construida sobre cinco ejes fundamentales:

Educación inicial inclusiva: Los niños y niñas migrantes reciben atención integral que combina educación inicial, alimentación, seguimiento nutricional y experiencias pedagógicas en arte, juego y lectura, con enfoque en diversidad cultural. Garantía de derechos: Las familias son acompañadas en procesos de identidad, regularización, acceso a salud y trámites con entidades como Registraduría, Centro Intégrate y Migración Colombia, además de talleres parentales y de cuidado. Inclusión económica para mujeres migrantes: Entre 2021 y 2024, 750 mujeres participaron en formación y emprendimientos que incluyen entrega de insumos para promover su autonomía económica. Trabajo con comunidades indígenas en movilidad: Con la etnia yukpa se desarrollan encuentros familiares y jornadas de salud, nutrición e higiene, además de iniciativas como Huertas Caseras. Seguridad alimentaria: En 2025, 630 beneficiarios recibieron bonos alimentarios durante los primeros 1.000 días de vida, de los cuales 33 pertenecen a población migrante, en alianza con Fundación Éxito.

A su vez, Patricia Vargas, directora de Primera Infancia, destacó que la clave del modelo ha sido reconocer la diversidad de las familias migrantes y adaptar la oferta institucional a sus realidades.

“Cuando escuchamos, reconocemos y valoramos la diversidad cultural de las familias migrantes, logramos procesos reales de inclusión. Nuestro compromiso es garantizar que cada niño y niña, sin importar su lugar de origen, encuentre en Barranquilla un entorno seguro, afectivo y lleno de oportunidades para crecer”, expresó.