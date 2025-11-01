Un conglomerado significativo de estudiantes de la Universidad del Atlántico adelanta una marcha pacífica en la avenida Olaya Herrera, carrera 46, en rechazo a la designación del nuevo rector de la alma mater, Leyton Barrios.

Josefina Villarreal

Esta manifestación, denominada ‘la marcha de las antorchas’, empezó en la Plaza de la Catedral sobre las 7 de la noche. Con disfraces de todo tipo, arengas, pancartas y dos carsaudios, los alumnos de la Uniatlántico protestan en la noche de este viernes 31 de octubre, en la que se celebra el Halloween.

Los miembros de la institución llegarán hasta la Corporación Universitaria Americana, ubicada en la calle 72 con Carrera 43. Asimismo, van acompañados de las autoridades como la Policía metropolitana y la Defensoría del Pueblo.

Durante la jornada, los jóvenes argumentaron que la elección del nuevo dirigente fue irregular y que no cumple con los requisitos para ocupar el cargo.

José Marchena, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la Universidad del Atlántico, destacó que la movilización histórica de disfraces y antorchas— organizada por la comunidad universitaria— surge luego de la asamblea estamentaria realizada este jueves, en la que las diez facultades decidieron irse a paro.

“Nuestra decisión responde a tres exigencias concretas: la primera, la renuncia de Leyton Barrios como rector de la universidad, a quien consideramos un rector ilegítimo, impuesto por una clase política; la segunda, la renuncia de la representante estudiantil ante el órgano colegiado que lo eligió, y la tercera, la revisión de todas las hojas de vida de los candidatos, pues presuntamente el señor Barrios no cumple con los requisitos exigidos para ocupar el cargo”, expuso.

Asimismo, señaló que también se movilizan porque el Consejo Superior no escuchó a los estudiantes, docentes ni trabajadores que han venido denunciando las irregularidades en el proceso.

“Incluso ignoraron al Ministerio de Educación, que se pronunció solicitando no tocar ese punto en el orden del día. Consideramos que el principal responsable de que la universidad esté hoy en paro es el señor gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien, como presidente del Consejo Superior, ha actuado con omisión y ha contribuido a esta crisis. Por eso, los estudiantes estamos en las calles defendiendo nuestra universidad pública, porque no vamos a permitir que las irregularidades y los vicios se tomen nuestro alma mater”, expresó.

Por otro lado, en caso de que no se produzca la renuncia el próximo martes, los estudiantes aseguraron que continuarán con las manifestaciones y los pronunciamientos públicos.

“Seguiremos acudiendo a los medios de comunicación, llenando las calles, bloqueando las vías y, sobre todo, manteniéndonos en resistencia y en paro. Leyton Barrios debe dejar la Universidad del Atlántico, porque la comunidad universitaria no lo quiere ni lo reconoce como su rector. Hasta ahora, él solo se ha comunicado mediante comunicados institucionales en redes, pero no ha dado la cara ni ha buscado el diálogo con los estudiantes. Tampoco lo ha hecho el gobernador Eduardo Verano”, sentenció.

Afirmaron, además, que las clases permanecerán suspendidas hasta que se defina la situación.

Explicó que la marcha llegará hasta la Corporación Universidad Americana, ya que, presuntamente, esta institución certificó que Barrios cumplía con los requisitos para ser candidato a la rectoría.

“Existen inconsistencias documentales que demuestran que no cumple con dichos requisitos y que nunca tuvo vinculación como docente, tal como se ha mencionado. También se ha hablado de una supuesta contratación, pero hasta el momento no hay pruebas reales que sustenten que el señor Barrios reúne las condiciones para ser rector”, concluyó.