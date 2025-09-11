Visiblemente conmovida, María Carolina Hoyos -hermana del asesinato líder Miguel Uribe Turbay- entregó un breve mensaje a los asistentes al Latam Fintech Market, que se realiza desde este jueves en Barranquilla.

Expresó su agradecimiento al gremio por este homenaje, destacando que Miguel Uribe era un “convencido” de la necesidad de fortalecer esta industria.

“Una semana antes del atentado, estuvo en una reunión con muchos de los miembros de la junta de Colombia Fintech, porque entendía el valor de la tecnología y cómo esta podía acercar el sector financiero a los más necesitados y vulnerables. Esto demuestra que era un firme defensor del fortalecimiento de este sector”, aseguró.

Hoyos Turbay también sostuvo que “es muy doloroso” que como familia deban volver a vivir en carne propia los rigores de la guerra: “No es la primera vez que enfrentamos esta situación en nuestra familia y probablemente eso lo hace aún más difícil. Sin embargo, cada una de nuestras lágrimas deben convertirse en una acción positiva, en una creencia en nuestro país y en acciones transformadoras”.

Asimismo, recalcó que “estoy absolutamente segura de que Miguel, desde el cielo, estará viendo su silla vacía. Agradezco enormemente todos estos homenajes que se le rinden para tributar al legado de Miguel”.