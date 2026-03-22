El bus turístico de BaQTour comenzó a rodar desde este domingo para recorrer los sitios emblemáticos de la ciudad, consolidándose como la nueva apuesta de ciudad para fortalecer el turismo a través de una experiencia que integra movilidad, cultura e identidad local.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Barranquilla, arrancó con una jornada gratuita para barranquilleros y visitantes este fin de semana, la cual se extenderá también para el resto de la semana, permitiendo que más personas puedan disfrutar del recorrido por los principales puntos de interés de la ciudad.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char, quien fue uno de los primeros en abordar la ruta, mencionó que esta experiencia es para descubrir Barranquilla desde otra mirada.

“Este es un nuevo orgullo para la ciudad. Es una nueva experiencia para descubrir Barranquilla desde otra mirada. Se están integrando movilidad, turismo, inclusión y sostenibilidad, pensado para que nuestros barranquilleros y turistas recorran nuestras joyas turísticas y naturales de una forma cómoda y diferente”, sostuvo el mandatario distrital.

Agregó que: “BaqTour se presenta como una vitrina móvil que refleja la transformación urbana, cultural y ambiental de Barranquilla, posicionándola como un destino moderno, vibrante y competitivo a nivel nacional.

De igual manera, el mandatario extendió la invitación a los ciudadanos para participar de esta experiencia.

Cortesía Alcalde Alejandro Char.

Un recorrido por la ciudad

Durante su primer trayecto, que se llevó a cabo este domingo, decenas de usuarios disfrutaron experiencia panorámica por algunos de los escenarios más representativos, como el Gran Malecón del Río, Caimán del Río, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Ventana de Campeones y el Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo.

Esta casa periodística participó de este primer recorrido, el cual inició en el Gran Malecón, sector Puerta de Oro, y se extendió por importantes corredores viales como la calle 72, la Vía 40 y la carrera 53, integrando puntos clave del desarrollo urbano de la ciudad.

Además, como parte de la experiencia, se contemplan paradas estratégicas, entre ellas una de 20 minutos en la estatua de Shakira y otra de 30 minutos en el Museo a Cielo Abierto, permitiendo a los usuarios descender y disfrutar de estos espacios.

Las autoridades indicaron que los pasajeros podrán bajarse libremente durante el recorrido, pero solo podrán abordar nuevamente en los puntos establecidos para paradas programadas.

Inclusión y accesibilidad

El bus de BAQTour cuenta con condiciones de accesibilidad universal, incluyendo rampa y espacios adecuados para personas con movilidad reducida, garantizando que todos los ciudadanos puedan disfrutar del servicio en igualdad de condiciones.

Además, el vehículo dispone de capacidad para cerca de 53 pasajeros, aire acondicionado y ventilación permanente, así como tecnología Euro 6 que contribuye a la reducción de emisiones contaminantes.

Jesús R Recorrido por la Luna del Río.

Horarios y acceso

El recorrido cuenta con tres horarios de salida: 11:00 a. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m., desde el punto de abordaje ubicado en el Gran Malecón.

Las personas interesadas deben registrarse previamente a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla y Transmetro, donde podrán seleccionar el horario según disponibilidad.

Se recomienda a los usuarios presentarse al menos 30 minutos antes de la salida para garantizar su acceso al recorrido.

Tras esta jornada inicial gratuita, la Administración distrital informó que en las próximas fases el servicio operará con tarifas, las cuales serán anunciadas oportunamente.

Con esta iniciativa, Barranquilla continúa apostándole a la integración entre movilidad, espacio público y turismo, fortaleciendo su posicionamiento como destino atractivo para propios y visitantes.