En la vereda Corral de San Luis, en jurisdicción del municipio de Tubará, se encuentra ubicado uno de los atractivos turísticos más importantes del departamento: el Chorro de San Luis, considerado como un santuario natural donde el agua fluye como símbolo de vida, sanación y memoria ancestral.

Desde la Gobernación del Atlántico se ha puesto en marcha el proceso de mejoramiento del corredor vial que comunica entre Bajo la Habana y Corral de San Luis, que comprende tres kilómetros de extensión. El plazo para la ejecución, según las autoridades, es de 12 meses.

El proyecto, que contempla una inversión de $19.103 millones y es desarrollado por el Consorcio Turístico San Luis, impactará a más de 19.300 habitantes de esta zona del departamento.

Cortesía El gobernador Eduardo Verano realizó un recorrido por este proyecto vial.

Tras la intervención, la vía contará con un ancho total de 7 metros distribuidos en dos carriles de 3,5 metros cada uno.

Además, se incluye la construcción de ocho obras de drenaje, instalación de señalización horizontal y vertical, obras de protección, transporte de materiales, interventoría y planes de manejo ambiental, seguridad vial y salud en el trabajo.

El gobernador Eduardo Verano destacó que esta obra hace parte del Plan Vial Departamental: “Este es un sitio bellísimo, prácticamente un santuario. Seguramente se convertirá en un espacio para el turismo de contemplación en el Atlántico, porque encierra una gran belleza espiritual y ambiental”.

Por su parte, Pedro Lemus, secretario General de la Gobernación del Atlántico, aseguró que las obras contemplan todas las especificaciones para que cuente con una vida útil larga.

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“Es un proyecto con impacto social. Más de 100 viviendas quedan aisladas en la temporada invernal y con el inicio de estas obras se busca darle una solución de conectividad, que puedan ir a Tubará o a Barranquilla en la época de lluvias”, dijo.

Al mismo tiempo, anotó que en todo el departamento se avanza en las obras para habilitar 120 kilómetros de nuevas vías.

Esta iniciativa se puso en marcha debido a que las vías de acceso presentaban deficiencias en su estado físico, carencia de señalización y mantenimiento, así como una escasa conectividad con las rutas principales que enlazan el territorio con otros atractivos turísticos del departamento.

Recuento histórico

Natking Coll, alcalde de Tubará, puso de presente que es una obra vital para el turismo en el municipio. Recordó que este punto es reconocido debido a que –según la tradición oral– el fray dominico Luis Beltrán bautizó a cientos de indígenas en este cuerpo de agua.

En ese sentido, agregó que el desarrollo de esta obra permite llevar el desarrollo y progreso a este rincón del municipio.

“Es una gestión de gran beneficio para la comunidad del Corral de San Luis, así como para el turismo del departamento”, dijo.

Ronald Mendoza, habitante de la vereda Corral de San Luis, aseguró que esta obra es vital para revitalizar el turismo en este sector, teniendo en cuenta que las difíciles condiciones para el acceso han conllevado a que se reduzcan los visitantes.

“Muchas cosas van a cambiar con esta vía. Todos vamos a disfrutar de esta obra, porque muchos niños pasan trabajo para poder ir al colegio o cuando llueve”, puntualizó.

Nueva Casa de la Cultura, una fábrica de talentos artísticos

En un predio cercano a la Plaza de las Madres se adelantan las obras para la habilitación de la nueva Casa de la Cultura del municipio de Tubará. El proyecto presenta un avance físico aproximado del 50 % y se avanza en etapa de acabados.

Entre las intervenciones que se han adelantado se encuentran la ejecución de elementos estructurales en concreto (columnas, vigas y losas), la construcción de muros en mampostería, incluyendo instalación de dovelas y viga cinta para confinamiento estructural. También se ha adelantado la instalación de cielo raso, la aplicación de estuco en muros interiores y la ejecución de enchapes en baños.

El gobernador Verano destacó que este espacio se constituirá en la cuna de “futuros talentos” artísticos, al tiempo que recalcó que “con este proyecto completamos un ciclo de gran transformación cultural para esta comunidad del Atlántico”.

La Casa de la Cultura incluirá espacios para formación artística, áreas administrativas y zonas de uso comunitario. Además, la dotación abarcará mobiliario y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del equipamiento cultural.