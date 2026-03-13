El Sistema de Transporte Masivo Transmetro pondrá en funcionamiento un piloto de interoperación a través del sistema Sibus con la empresa de transporte público Trasalianco, que se implementará en la ruta ‘D18 Sexta Entrada’ a partir del lunes 16 de marzo.

En ese sentido, los usuarios que tomen la ruta D18 en Malambo podrán descender sobre la Troncal Murillo y acceder al Sistema de Transporte Masivo a través de las estaciones Portal de Soledad, Pacho Galán o Pedro Ramayá. Desde allí conectarán con los servicios troncales que se dirigen al norte y centro de la ciudad, así como con las rutas alimentadoras del Portal de Soledad

Mientras que aquellos que se dirigen hacia Malambo, podrán acceder a Transmetro desde las rutas alimentadoras o por las diferentes estaciones del mismo. Una vez lleguen a las estaciones Pedro Ramayá, Pacho Galán o Portal de Soledad podrán salir a la Troncal Murillo y, sobre el costado occidental en sentido a Malambo, abordar la ruta D18 de Trasalianco.

De esta manera, la ruta alimentadora A4-1 Malambo suspenderá temporalmente su operación desde la fecha en mención, prestando su servicio hasta el sábado 14 de marzo.

En caso de incidentes relacionados con el cobro tarifario dentro del Sistema, podrán comunicarse con la línea de atención de Transmetro 320 635 9257 o al correo electrónico Atencionalcliente@transmetro.gov.co.

Valor del pasaje

Para acceder a Transmetro y realizar los transbordos, los usuarios podrán hacerlo con la Tarjeta Transmetro o la tarjeta SIBUS previamente recargada.

El valor total del pasaje de lunes a sábados será de $4.000 (valor del pasaje + transbordo), el cual se debitará de la siguiente manera:

A los usuarios que vengan desde Malambo, se les hará el cobro de $3.700 al validar el viaje en el bus de Trasalianco. Luego, al ingresar al Sistema por las estaciones habilitadas (Pedro Ramayá, Pacho Galán y Portal de Soledad), se hará un cobro adicional de transbordo por valor de $300.

Esta operación estará habilitada a la inversa para el retorno al municipio de Malambo. Se hará el cobro de $3.700 al momento de ingresar por las rutas o estaciones del Sistema. Al abordar la ruta D18 se hará el cobro de transbordo de $300.

Para los domingos y festivos el valor base del pasaje será de $3.800, manteniendo el costo del transbordo en $300. En ese sentido, el valor total de la tarifa será de $4.100 por usuario.

Para peticiones, quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con la operación de la ruta de Trasalianco, los usuarios podrán comunicarse a través del correo electrónico del Área Metropolitana de Barranquilla infosibus@ambq.gov.co.