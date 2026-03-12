Durante la instalación del XXIII Asamblea Ordinaria de Afiliados de la Cámara de Infraestructura Colombiana - Seccional Norte, la nueva presidenta ejecutiva del gremio, María Consuelo Araujo, presentó la hoja de ruta para los próximos años a nivel nacional.

En primer lugar, la líder gremial enfatizó en que la CCI debe asumir una mayor vocería con los organismos de control y el Congreso de la República.

“Los afiliados y todos los que hacen parte de este gremio tienen una voz robusta que puede llegar a muchos lados. Ahora tenemos un congreso renovado y hay que asegurar que la vocería no se limite a lo ejecutivo, sino también a los demás entes del país”, declaró.

Lea también: Caravanas de seguridad turística dejan primeras capturas por extorsión en el Atlántico

En ese sentido, planteó una nueva estrategia de internacionalización y fortalecimiento empresarial.

“Existe un interés claro en facilitar oportunidades de trabajo más allá de la región, apuntando a mercados como Venezuela, Centroamérica, Chile, Perú y Ecuador. Planteamos orientar un plan que ofrezca acompañamiento a las empresas y que no tengan que empezar de cero desde otros países”, comentó.

Sumado a Esto, Araujo mencionó que existe una necesidad de apostar en otros sectores de infraestructura.

Lea también: Casa Laskar, lista para abrir sus puertas como nuevo epicentro cultural

“Sabemos que la infraestructura de transporte es gran parte del país, pero no podemos enfocarnos solo en eso, hay una necesidad de aprender de otros mercados como la infraestructura energética e hídrica que tienen modelos exitosos en el territorio nacional”, dijo.