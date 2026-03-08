Un voraz incendio registrado en las últimas horas en el barrio Las Flores dejó pérdidas totales en un restaurante y obligó a la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional.

Le puede interesar: En Santa Verónica, Gobernación del Atlántico inicia caravanas de seguridad turística

La emergencia, al parecer, se presentó en el restaurante El Proveedor, donde, según los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente y provocaron la pérdida total del establecimiento.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos, que continúan trabajando para controlar el incendio y evitar que el fuego se extienda a otros locales comerciales cercanos.

Voraz incendio afecta restaurante en Las Flores y pone en riesgo a varios negocios 👉https://t.co/nWnuBf1Cug pic.twitter.com/mTXelJ4yZL — EL HERALDO (@elheraldoco) March 8, 2026

De acuerdo con la información preliminar, las llamas también alcanzaron el restaurante El Carmen, lo que generó preocupación entre comerciantes y residentes del sector ante el riesgo de propagación a otros negocios.

Vea aquí: Distrito ha retirado 15.240 toneladas de residuos y tarulla de los caños de la ciudad

Aunque las causas del incendio aún son materia de verificación por parte de las autoridades, versiones iniciales indican que el fuego habría sido provocado por una vela tipo cohete.

Los organismos de emergencia mantienen las labores de control mientras se evalúan los daños ocasionados.