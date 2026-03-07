Con el propósito de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a turistas, comerciantes y residentes, la Gobernación del Atlántico inició en el corregimiento de Santa Verónica, jurisdicción de Juan de Acosta, las caravanas de seguridad turística, una estrategia institucional orientada a reforzar la vigilancia en los principales corredores turísticos del departamento.

La jornada fue liderada por la Secretaría del Interior en articulación con la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia, con el apoyo de unidades especializadas como el GAULA de la Policía y el GAULA Militar.

Durante el operativo se realizaron recorridos y acciones de control en distintos puntos del sector turístico, incluyendo visitas a establecimientos comerciales, presencia en las playas y acompañamiento a turistas y visitantes.

Las autoridades también adelantaron verificaciones de antecedentes, controles preventivos y actividades de sensibilización dirigidas a comerciantes y ciudadanos para prevenir delitos como la extorsión y fortalecer la convivencia en la zona.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca acompañar el desarrollo turístico que vive actualmente Santa Verónica.

“Santa Verónica es hoy uno de los grandes destinos turísticos del Atlántico, y por eso desde la Gobernación venimos acompañando ese desarrollo con presencia institucional y con seguridad. Aquí estamos haciendo una inversión muy importante en la estabilización de playas, con la construcción de espolones que permitirán proteger este corredor turístico y fortalecer su vocación económica. Esa inversión también debe ir acompañada de seguridad para comerciantes, turistas y residentes”, señaló.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez, resaltó el trabajo articulado entre las autoridades y entregó un balance de los resultados obtenidos durante la jornada.

“Estas caravanas de seguridad turística hacen parte del trabajo conjunto que venimos adelantando con la Gobernación del Atlántico para garantizar tranquilidad en los principales destinos del departamento. Durante el operativo realizamos controles, verificación de antecedentes y acompañamiento a comerciantes y visitantes. Como resultado de estas acciones logramos la captura de un hombre por el delito de porte ilegal de armas”, indicó el oficial.

La administración departamental reiteró que estas caravanas de seguridad turística continuarán realizándose de manera periódica en distintos municipios y destinos del Atlántico, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, prevenir el delito y garantizar entornos seguros para el turismo y la actividad económica en la región.

