Durante el Congreso de Facocaribe, que reúne a más de 2 mil personas este fin de semana en la ciudad de Barranquilla, los directivos de VIU Clínica Oftalmológica Internacional resaltaron los avances de la actualización científica y las nuevas tendencias para el tratamiento de enfermedades visuales.

“Este congreso comenzó hace 20 años como una reunión de especialistas para compartir conocimiento sobre cirugía moderna de catarata y hoy se ha convertido en uno de los congresos de salud visual más importantes de Colombia y de Hispanoamérica”, afirmó Jorge Martínez, gerente de VIU Clínica Oftalmológica.

Martínez también resaltó el impacto que este tipo de encuentros genera para la ciudad, posicionando a Barranquilla como un punto de encuentro para la ciencia, la innovación y la formación médica especializada.

“El evento, que se realiza cada dos años, reúne cerca de 2.000 asistentes, más de 250 conferencistas internacionales y alrededor de 50 empresas del sector, quienes durante varios días comparten avances científicos, innovación tecnológica y nuevas tendencias en el tratamiento de enfermedades visuales”, dijo.

Por su parte, Vanessa Escaf, directora de Facocaribe, explicó que el congreso ofrecerá una agenda académica diversa que integra diferentes áreas del conocimiento en los próximos días.

“En un espacio como estos se reúnen distintos cursos dentro de un mismo evento, incluyendo oftalmología, optometría, instrumentación y administración en salud, lo que permite una actualización integral para todos los profesionales del sector”, señaló.

Entre otros temas que se abordarán durante esta edición se destacan los avances en cirugía de retina, nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades oculares y el impacto de la inteligencia artificial en la práctica médica.

Además, en el desarrollo de la agenda médica se socializó el proceso de evolución de marca de la clínica, presentado por Andrea Arteta, gestora de comunicaciones estratégicas, quien explicó que esta transformación busca reflejar el crecimiento institucional y la proyección internacional de la organización.