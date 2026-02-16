Horas de angustia pasan los allegados del adulto mayor Henry Galván Vesga luego de que fuera reportada su desaparición este domingo 15 de febrero en el balneario de Santa Verónica, en jurisdicción de Juan de Acosta.

Los familiares del hombre, de 71 años de edad, manifestaron que este salió de una vivienda donde pasa días de descanso y no regresó. En ese momento vestía camiseta amarilla, bermuda y sandalias.

A través de avisos publicados en redes, la familia de Galván Vesga detalló que este padece la enfermedad Alzheimer.

Si lo ha visto, comuníquese a los teléfonos 313 2927833- 310 7414880.