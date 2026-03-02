La Gobernación del Atlántico hizo entrega en las compuertas del municipio de Manatí de 70 kits de pesca, 20 embarcaciones reparadas y avanza en la entrega de otras 20 canoas nuevas para comunidades del Embalse del Guájaro.

Según informó la administración departamental, la intervención hace parte del proyecto que articula “esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y ambientales para fortalecer la resiliencia climática y la sostenibilidad del sector pesquero artesanal”.

La estrategia busca impactar directamente la productividad, la seguridad en las jornadas de pesca y la calidad del producto que llega a los mercados.

Durante la jornada de entrega a la comunidad pesquera, la secretaria de Desarrollo Económico, Marisabella Romero, destacó el enfoque integral de la iniciativa: “Llegamos con un gran propósito de no solamente beneficiar las actividades productivas alrededor del Guájaro, sino también mejorar las condiciones y formar a todos los habitantes en la responsabilidad social y la sostenibilidad de nuestros embalses”.

Los 70 kits entregados están compuestos por chaleco salvavidas con reflectivo, linterna recargable, cava de 40 litros, termo personal, cuchillo multiusos, portacomidas y atarraya artesanal. Cada elemento responde a necesidades reales de la labor diaria en la ciénaga.

En cuanto a las 20 embarcaciones reparadas, estas optimizan el desempeño en el agua, reducen riesgos y prolongan la vida útil de herramientas esenciales para la actividad pesquera. La administración también entregará 20 embarcaciones nuevas para pescadores organizados.

Manuel García Mosquera, pescador artesanal de las compuertas de Manatí, explicó la importancia de la dotación: “Todo lo que contiene ese kit es de mucha importancia para los pescadores y esto los motiva a que salgan a la ciénaga más concurridamente a la faena para conseguir el sustento de su familia. Dignifica más que todo el tema del pescador artesanal”, manifestó.

Desde Repelón, Arcadio Pérez, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Sur del Atlántico, afirmó que el respaldo institucional llega en “un momento complejo por la disminución en la producción de los cuerpos de agua”.