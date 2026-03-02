Este martes 3 de marzo se realizarán labores técnicas en los municipios de Baranoa y Malambo que implicarán interrupciones programadas en el suministro de energía.

En Baranoa, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se ejecutará el cambio de postes y redes. Durante ese horario no habrá servicio en la carrera 11B con calle 21B, sector Villa Clara; calles 9 a la 13 entre carreras 11 y 25; barrios Las Margaritas, El Oasis y Riomar; además del Colegio Mixto de Bachillerato y la Escuela Normal Superior Santa Ana.

En Malambo, los trabajos sobre la red se desarrollarán entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde, con suspensión del servicio en las calles 9 a la 12A entre carreras 8 y 14; fincas El Carmero, La Cuchilla y Los Abuelos; y la vía de acceso por la Diagonal 18, en el corregimiento de Caracolí.

De igual forma, en la subestación Malambo habrá interrupción del servicio entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana en los barrios El Concorde, La Popa, Centro y San Jorge; calle 4 con carrera 1H; y calles 18 y 19 entre carreras 1 y 2, sector aeropuerto.

La programación incluye una maniobra técnica en Barranquilla, en la carrera 70 con calle 74, barrio La Concepción, entre las 8:00 de la mañana y las 11:55 de la mañana; obras menores en el barrio La Rosita, en Puerto Colombia, entre las 8:13 de la mañana y las 3:55 de la tarde; y retiro de postes en mal estado en la carrera 35 con calle 14A, barrio Porvenir de Soledad, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La empresa recordó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios de suspensión.

