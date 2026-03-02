Por el incumplimiento de un fallo de tutela, que ordenaba el reintegro de Álvaro González a su cargo en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la Universidad del Atlántico recibió un incidente de desacato, al que deberá dar respuesta en los próximos dos días.

Según se puede leer en documento de constancia, el rector temporal Rafael Castillo Pacheco tendrá que pronunciarse frente a lo expuesto en el incidente, y las razones por las que el funcionario no ha sido reintegrado a su cargo o en uno de similar jerarquía, donde se garanticen todas sus prestaciones sociales.

Además, se notificó en el texto que “en caso de guardar silencio con respecto a este requerimiento se procederá a dar inicio al incidente de desacato, lo que podría culminar con la imposición de una sanción y la compulsa de copias por fraude a resolución judicial.

Por otro lado, la alma mater también deberá cumplir con la parte del fallo que dicta la suspensión provisional de los efectos de suspensión por 3 meses, así como la resolución a través de la cual se declaró la insubsistencia de su cargo a Álvaro González.

De esta manera, en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la apertura de este incidente de desacato, el despacho tomará una decisión sobre el caso.

Cabe recordar que la decisión de reintegrar a González a su cargo fue tomada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia el pasado 11 de febrero.

Lo anterior en contra una decisión proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, que había declarado improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital.

Sin embargo, González Aguilar adujo en su momento que hubo una “indebida valoración probatoria y errónea aplicación de los principios constitucionales, lo que, a su juicio, condujo a la desprotección de los derechos fundamentales invocados”.

Es importante resaltar que González hizo parte del grupo de candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico. En la consulta universitaria alcanzó 3.996 votos ponderados, por lo que obtuvo el segundo renglón en el listado de elegibles que fue enviado al Consejo Superior.