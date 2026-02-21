En el Atlántico se registran 1.436 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, según confirmó Carmelis Arrieta Suárez, coordinadora regional norte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

La funcionaria explicó que esta cifra hace parte del universo de 18.812 personas desaparecidas en la región Norte, que comprende los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre y Córdoba.

A nivel nacional, el registro asciende a 135.396 casos relacionados con hechos ocurridos antes del primer de diciembre de 2016, fecha límite establecida para el mandato de búsqueda humanitaria y extrajudicial.

En el Atlántico, además, se han recuperado 18 cuerpos como parte de las acciones adelantadas por la entidad en desarrollo de su plan regional. Estas recuperaciones hacen parte de intervenciones realizadas en puntos priorizados en el departamento y zonas cercanas al río Magdalena, donde se concentran varios de los procesos de búsqueda.

Las cifras territoriales fueron socializadas en el marco de la rendición pública de cuentas realizada en Barranquilla, espacio en el que la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, presentó el balance de gestión correspondiente al último año.

La directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez.

Durante su intervención, Forero indicó que en 2025 la entidad logró recuperar cerca de 1.800 cuerpos en el país, los cuales entran en procesos técnicos de identificación y análisis forense con el propósito de avanzar en la entrega digna a sus familiares.

En ese mismo periodo se intervinieron 2.406 sitios donde se presumía la posible ubicación de personas desaparecidas, alcanzando una efectividad del 75 % en las acciones de recuperación.

Asimismo, informó que 300 personas fueron encontradas con vida como resultado de los procesos de búsqueda humanitaria y extrajudicial que adelanta la entidad en distintas regiones del país. Estos resultados, explicó, hacen parte de las diferentes modalidades de búsqueda implementadas por la UBPD.

Actualmente, en Colombia se buscan 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

La directora señaló que uno de los pilares del plan estratégico institucional es el fortalecimiento territorial. Según explicó, la búsqueda se realiza directamente en los territorios, a través de equipos interdisciplinarios que articulan acciones técnicas, sociales y humanitarias.

Victimas del conflicto armado desaparecidas.

En ese sentido, la funcionaria destacó la implementación de rutas buscadoras terrestres y fluviales como parte de la estrategia para ampliar el alcance en zonas de difícil acceso.

Durante el último año, la entidad recorrió 145 municipios, contactó a 1.144 personas, recogió cerca de 1.000 muestras biológicas y transitó casi 7.000 kilómetros, incluyendo una ruta fluvial por el río Magdalena, corredor clave en la región Caribe para el desarrollo de varios procesos de búsqueda.

En los 9 años de funcionamiento, la entidad ha recuperado 4.303 cuerpos de personas dadas por desaparecidas y ha realizado 645 entregas dignas a sus familiares en Colombia, cifras que dan cuenta del alcance acumulado de su labor humanitaria.

