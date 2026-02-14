Entre el mar de congos que marchan la tarde de este sábado de Carnaval por la calle 17 en el desfile del Rey Momo, hay uno que rompe el colofón, con su originalidad.

Con un tigre en la cabeza va llegando a las barandas y les dice a los asistentes: “Párale bolas a cómo te mira el tigre”.

Activando un pequeño switch en el costado derecho de su turbante, Omar de Jesús Trombaca transforma el tradicional elemento distintivo del Congo en una pieza que ilumina su camino y capta la atención del público que se posiciona a cada lado de la calle 17.

En la parte superior de su tocado, coronado con un tigre en papel maché, hay un dispositivo electrónico que enciende un par de bombillas led de color verde intenso que le dan al felino una intensa mirada que es hipnótica y cumple su función: “llamarle la atención al público”.

“Ya tengo 16 años saliendo en Carnavales, ya tengo 8 años de estar iluminándome. Armo esto con papel de periódico y alambre, me gasto 24 baterías y me demoro 4 horas armando todo”.

Aunque no es electricista se define como un Rodero que sale alegrar a todos con el espíritu guerrero en la agrupación del Congo Espejo de Nueva Colombia.

Sufre su camino por el peso que carga en la cabeza, pero las miradas felices de los cientos de niños que lo miran desfilar le enciende la llama para terminar de danzar hasta el final del recorrido.