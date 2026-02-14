Una nueva ruta aérea que conecta a la ciudad de Barranquilla con Riohacha comenzó a operar este fin de semana para fortalecer los desplazamientos turísticos y la conectividad estratégica entre los territorios del Caribe colombiano.

Durante el acto de inauguración, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la importancia estratégica de seguir fortaleciendo la infraestructura aérea del departamento.

“Lo más importante de hoy es que la ministra de Transporte vino inicialmente a nuestro aeropuerto a mirarlo, a observar, a analizarlo. Nosotros, evidentemente, necesitamos cada vez mejorar más nuestra conectividad aérea”, afirmó.

El mandatario también subrayó que esta nueva ruta reduce distancias y fortalece la integración regional.

“Esta ruta de Satena ida y vuelta nos da la posibilidad de ir en 40 minutos a Riohacha”, precisó, al tiempo que resaltó que la conectividad también se ha ampliado con Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica, consolidando “una ciudad de la integración Caribe”.

De esta manera, la operación de esta ruta contará con tres frecuencias a la semana (lunes, miércoles y viernes). Los vuelos se realizarán en aeronaves ATR-72 con capacidad para 70 pasajeros, optimizando la eficiencia y ampliando la oferta regional.

Al respecto, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar señaló que de esta forma el Caribe se conecta y se abren nuevas posibilidades para el territorio. “Junto con Satena estamos cumpliendo el sueño de los gobernadores del Caribe de estar conectados y acercar oportunidades comerciales y de desarrollo”.

Mientras tanto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, se refirió a las mejoras en infraestructura aeroportuaria y el impacto de estas nuevas conexiones para el desarrollo regional.

“Este es un aeropuerto con nuevos espacios, con mejoras tanto en lado aire como en lado tierra; es lo que merece esta ciudad que es un polo de atracción de turismo a nivel mundial”, señaló.

Agregó que la conectividad aérea debe traducirse en oportunidades concretas para los territorios. “¿Para qué se construye una infraestructura aeroportuaria o para qué se generan nuevas rutas? Para atraer turismo, empleo, comercio, oportunidades y negocios. Y también es muy importante mantener tarifas asequibles. El transporte aéreo no tiene por qué volverse un lujo inalcanzable”.

Por otro lado, Rojas fue enfática en que “la alta dinámica de movilidad que vive actualmente el Atlántico, en especial durante la temporada de Carnaval, con más de 100.000 personas movilizándose en el periodo comprendido entre el 6 y el 18 de febrero, lo que reafirma la importancia de contar con mayor oferta aérea y conectividad regional”.

Adicionalmente, el agente comercial de Satena, Jorge Portilla, señaló que con la apuesta de la aerolínea, se integra el Caribe colombiano con el resto del país y se abren oportunidades de conexión internacional. 1

Cabe resaltar que la conexión con Riohacha se suma a la ampliación de cobertura que Satena puso en marcha desde diciembre de 2025, cuando inició de manera escalonada las rutas desde el Atlántico hacia Montería (5 de diciembre), Bucaramanga y Valledupar (6 de diciembre) y Aguachica (7 de diciembre).

En el marco de esta expansión, Satena registra actualmente 27 vuelos semanales desde Barranquilla y ha movilizado cerca de 8.000 pasajeros desde la apertura de estas nuevas rutas, cifras que evidencian la dinámica creciente de la conectividad aérea regional.