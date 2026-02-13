Equipos técnicos de las gobernaciones de Atlántico y Córdoba, junto con la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe), sostuvieron una reunión de trabajo para buscar enfrentar la emergencias que afronta el territorio caribe.

En dicha jornada, Atlántico puso a disposición su capacidad técnica para asesorar la atención de los sectores más afectados.

Durante el encuentro, el departamento albirrojo explicó las “acciones implementadas en la emergencia invernal de 2010 y compartió aprendizajes que hoy pueden servir de referencia para enfrentar la situación actual, especialmente en el cierre de boquetes, control de niveles de agua, drenaje y recuperación de infraestructura”.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, reiteró que el acompañamiento del departamento a Córdoba se mantiene a través de sus equipos técnicos y del trabajo articulado entre las entidades territoriales del Caribe para enfrentar la emergencia.

“La solidaridad se demuestra estando aquí, escuchando a las autoridades y a las comunidades y poniendo a disposición nuestra experiencia. Vamos a seguir acompañando a Córdoba el tiempo que sea necesario, porque en los momentos difíciles es cuando más se fortalece la unidad del Caribe”, apuntó.

El gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, señaló además que, el acompañamiento no solo es de carácter humanitario y de solidaridad, sino que se centra en la transferencia de conocimiento técnico entre departamentos.

“El Atlántico trae una experiencia acumulada en el manejo de inundaciones que hoy pone a disposición de Córdoba. Se trata de compartir lo aprendido en 2010 para fortalecer la respuesta técnica frente a la emergencia actual”, explicó.

En la mesa técnica se revisaron los principales puntos de ingreso de agua y las zonas con mayores afectaciones. A partir de ese diagnóstico, el equipo del Atlántico explicó los procedimientos que implementó en su momento para el cierre de boquetes, la contención de las aguas y la evacuación mediante sistemas de bombeo y drenaje natural.

El asesor de infraestructura de la Gobernación del Atlántico, Juan Pablo Deik, explicó que el propósito de la reunión fue compartir la experiencia técnica del Atlántico en el manejo de inundaciones y detallar los puntos críticos identificados en Córdoba.

“Sostuvimos una reunión técnica con la Secretaría de Infraestructura de Córdoba para explicar nuestra experiencia en el Atlántico: cómo hicimos el cierre de boquetes de entrada y salida del agua y cómo evacuamos las aguas mediante sistemas de bombeo y drenaje natural a través de caños, arroyos y otras fuentes menores. La idea es que esas soluciones puedan servir de referencia para implementarlas aquí”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto en la mesa técnica, actualmente se identifican seis boquetes abiertos sobre la margen izquierda del río Sinú, que están generando afectaciones en Montería, así como puntos críticos asociados a la cuenca del río San Jorge y sectores aguas abajo entre Montería y San Bernardo del Viento.

La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, destacó que el intercambio técnico fortalece la capacidad de respuesta en territorio.

“El Atlántico pone a disposición su equipo y su experiencia para asesorar técnicamente a Córdoba en la atención de los puntos críticos. Compartir lo aprendido en emergencias anteriores permite avanzar con mayor claridad en la atención de la situación actual”, afirmó.

Por último, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó que el departamento logró recolectar una primera entrega de 43 toneladas de ayudas humanitarias gracias al respaldo de la ciudadanía, empresas y funcionarios que se sumaron con donaciones de mercados, agua y elementos básicos para las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba.