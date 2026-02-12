La transición energética en la región Caribe toma un paso decisivo desde esta semana con la puesta en marcha del primer proyecto de energía solar a través de la nueva filial Gecelca Solar, que contempla el aporte de 200 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional para impactar a 150 mil familias de este sector del país.

En ese sentido, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma respaldó la iniciativa para la transformación de la matriz energética del país.

“Este proyecto diversifica el portafolio de generación con fuentes limpias y sostenibles y damos inicio a la transformación de las termoeléctricas en generadoras de energías limpias, la entrada de Gecelca a la generación solar demuestra que nuestras empresas están

alineadas con el propósito nacional de avanzar hacia una matriz energética más limpia, confiable y al servicio de la gente”, comentó.

El jefe de la cartera minero-energética también destacó que: “la consolidación de Gecelca Solar permitirá canalizar nuevas inversiones en energías renovables, acelerar la reducción de la pobreza energética en los territorios y promover condiciones que contribuyan a tarifas más equitativas para los usuarios”

Palma enfatizó en que “cada megavatio renovable que incorporamos al sistema es un paso hacia la descarbonización, pero también hacia la equidad social. La transición energética no es solo un cambio tecnológico, es una transformación estructural para garantizar energía más limpia, más confiable y con mayor justicia tarifaria para las familias colombianas”.

De esta manera, el Ministerio de Minas y Energía reafirmó su compromiso de acompañar y

respaldar iniciativas como esta, que fortalecen la seguridad energética del país, dinamizan el desarrollo regional en el Caribe colombiano y consolidan el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de transición energética y equidad