En Barranquilla se llevó a cabo, este lunes, el lanzamiento del programa Colombia Solar, que tiene como fin beneficiar a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, tanto de las zonas urbanas como rurales, mediante la instalación de proyectos fotovoltaicos con el fin de reducir los costos de la energía y fortalecer la transición energética.

Tras la firma del convenio interadministrativo entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el presidente (e) de Gecelca, Erick Wehdeking, se confirmó que el programa piloto comenzará en Barranquilla, donde se beneficiarán inicialmente más de 30.000 usuarios. La inversión inicial se encuentra tasada en $4.2 billones.

Cómo funcionará Colombia Solar

Wehdeking explicó que Colombia Solar es una solución integral e inteligente porque beneficia a toda la cadena del sistema de subsidios energéticos, comenzando por el usuario, que es el eje central del programa. Señaló que el principal beneficio para los hogares es que recibirán una mayor cantidad de energía subsidiada frente a la que hoy tienen bajo el esquema tradicional.

En ese sentido, detalló que el consumo básico subsidiado de subsistencia para nuestro nivel está regulado en 173 kilovatios hora mes, y que un usuario de estrato 1 tiene derecho al 60 % de ese consumo, es decir, cerca de 104 kWh/mes.

“Con Colombia Solar, cada casa va a tener un kit solar que tiene una capacidad de autogeneración de 1,5 kilovatio hora, por ocho horas de sol que tiene, tendría una capacidad de producción de 12 KWh/día, y por treinta días del mes tendría una capacidad de 360 Kwh/día al mes, superando el consumo subsidiado actual”.

El directivo resaltó que este esquema no solo beneficia al usuario final, sino también al operador de red, ya que al existir autogeneración, el distribuidor no tendrá que comprar esa energía subsidiada ni destinar capital de trabajo para cubrirla, evitando además la generación de cartera. “A su vez, el Estado transforma lo que hoy es un gasto recurrente en subsidios en una inversión que va a quedar vigente por 25 años”, señaló.

Explicó además que la operación y el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, durante el primer año, la responsabilidad estará a cargo del instalador, mientras que en los 24 años siguientes será asumida por el operador de red. Estos costos estarán cubiertos dentro del mismo esquema del programa, sin generar nuevas erogaciones ni para el Estado ni para los usuarios.

Indicó que se estiman 530 proyectos, equivalentes a 827 megavatios solares, que se instalarán a lo largo de la ejecución. Sostuvo que, en este contrato, Gecelca tiene asignados 13 departamentos: siete de la región Caribe y seis adicionales. Durante los primeros tres años, la ejecución estará focalizada en el Caribe, y en los dos años siguientes se extenderá a otros departamentos.

Respecto a la ejecución, seguimiento y control, Wehdeking señaló que el proceso inicia con la formalización de los usuarios, conforme a la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía. La contratación se realizará bajo esquemas diseñados para garantizar transparencia, rigor técnico y uso eficiente de los recursos. Los proyectos serán previamente caracterizados y evaluados por una mesa técnica conjunta entre Gecelca y el Ministerio.

Asimismo, indicó que todos los contratos contarán con supervisión e interventoría permanente, y que el programa incluirá campañas de sensibilización, socialización, capacitación y divulgación. Como resultado, se espera instalar los 827 megavatios solares y generar un impacto positivo en 563.000 usuarios beneficiados en todo el país.

Por su parte, durante la presentación del programa, el ministro Palma destacó que el programa Colombia Solar se resume en dos grandes conceptos. El primero de ellos es la democratización del sistema de generación de energía, toda vez que la producción eléctrica deje de estar concentrada únicamente en grandes generadores térmicos e hídricos, y pase a incluir a los ciudadanos de manera individual o colectiva, a través de esquemas como las comunidades energéticas.

Explicó que, por primera vez, se están utilizando recursos públicos no solo para el pago de subsidios, sino para que los hogares, especialmente de los estratos 1 y 2 y de zonas no interconectadas, puedan autogenerar energía limpia, aprovechando la riqueza que hay en lugares como es el Caribe colombiano.

El jefe de esta cartera sostuvo que de esta manera, los usuarios podrán reducir de forma significativa el valor de su factura o incluso dejar de pagarla, utilizando techos, terrenos comunitarios y espacios facilitados por alcaldías como parte del programa.

El segundo concepto fundamental, señaló, es la transición energética. En ese punto, mencionó que el Gobierno está próximo a expedir una norma relacionada con almacenamiento de energía de los proyectos de energías renovables, que permitirá guardar la energía generada durante el día para que se pueda utilizar en las horas de la noche.

“Esto nos ayudará a dejar de depender de combustibles fósiles como el diésel, el carbón y el gas, y a utilizar cada vez más energía limpia, en este caso, energía solar”, indicó.

Este programa, que en su primera fase se ejecutará hasta diciembre de 2030, se extenderá al resto de la región Caribe —Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, Córdoba y La Guajira— con una proyección preliminar de 335.000 usuarios beneficiados.

“Es una instrucción del señor presidente hacerlo primero en el mercado de Air-e, comenzando por Barranquilla, y luego extenderlo al mercado de Afinia, es decir, a todo el Caribe colombiano. Este es un compromiso del Gobierno nacional de poner a circular recursos públicos en una región donde el 93 % de la población es subsidiada, perteneciente a los estratos 1, 2 y 3, y donde además se registran altos índices de pobreza monetaria”, expresó el ministro Palma.

En estos primeros cinco años también el programa se ejecutará en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Chocó.

El ministro aseguró que la meta es que el programa esté en plena implementación antes de que finalice el actual gobierno.

Subsidios de energía

Sobre el destino de los subsidios, el ministro señaló que los proyectos de Colombia Solar generarán más recursos por concepto de subsidios, y su inicio será progresivo. “Los subsidios no se pueden acabar de manera inmediata. Seguiremos pagando en la medida en que tengamos recursos, y lo hemos hecho así hasta ahora”, aclaró.

En este punto recordó que el Gobierno activó un mecanismo legal vigente desde 2020, mediante el cual las empresas del sector eléctrico pueden ceder derechos económicos a la banca pública, permitiéndoles acceder a liquidez, lo que ha beneficiado a compañías como Air-e.

Por su parte, la viceministra de Energía, Karen Schutt, dijo que Colombia Solar se convierte en parte de la solución energética para la región Caribe.

Señaló que este proyecto nació como una pieza clave dentro del “rompecabezas” que busca garantizar la seguridad energética y la viabilidad del esquema empresarial en la región, históricamente afectada por altos costos del servicio y dificultades estructurales en el sector eléctrico.

Explicó que el Caribe colombiano fue priorizado debido a sus altos índices de pobreza multidimensional y energética, así como a los niveles recurrentes de cartera vencida en los estratos más bajos.

“Colombia Solar se plantea como un esquema diferencial para la región, que obliga a repensar el modelo energético más allá de los subsidios, colocando al usuario en el centro de la transición, donde vemos que existe una mayor cantidad recurrente de cartera alta de usuarios morosos. Entonces esto es parte de la solución para el Caribe”, enfatizó la viceministra de Energía.