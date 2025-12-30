Al apagarse la candela sobre el año viejo, cuando la ciudad esté dando la bienvenida al 2026, entraría en vigencia un incremento en la tarifa del transporte público colectivo y de Transmetro. A partir del primero de enero, los usuarios deberán contar con una moneda de 200 pesos de más en el bolsillo para acceder al servicio en Barranquilla y su área metropolitana.

De confirmarse el incremento, la tarifa para los días ordinarios sería de $3.500, mientras que para los domingos y festivos quedaría en $3.600.

Giovanni Ramos Geraldino, presidente de la Asociación de Transportadores del Atlántico, señaló que el ajuste tarifario es una discusión recurrente a comienzos de un nuevo año y que, bajo las condiciones actuales, un incremento de 200 pesos resulta razonable.

“Cada año se realiza un estudio para evaluar el posible ajuste de la tarifa. Para nosotros es aceptable ese aumento porque hemos estado afectados por el incremento del ACPM, el alza en los insumos y ahora la expectativa de un aumento considerable del salario mínimo”, afirma.

Según Ramos, el posible aumento no busca generar mayores ganancias, sino cubrir los costos administrativos y operativos de operación para el 2026, dado que la rentabilidad no permite una renovación de flota sin estímulos externos. A su vez, resalta que el llamado factor de calidad, incluido hace dos años en la tarifa, permitirá la llegada de nuevos buses a partir del primer trimestre de 2026.

Por su parte, Francisco Pupo, presidente de la Asociación de Transportadores Colectivos del AMB, advirtió que la tarifa vigente se encuentra por debajo de la tarifa técnica; es decir, del costo real que comprende movilizar un bus diariamente.

Pupo afirmó que la llamada tarifa técnica comprende combustibles, mantenimiento, salarios, insumos y operación diaria. En la actualidad es superior al valor que pagan los usuarios, por lo cual se ha generado un desfase cercano al 30 %, generando un déficit operativo en las 23 empresas que prestan el servicio de servicio colectivo.

Voces de usuarios

En las ventanas de los buses, la preocupación por el aumento se asoma. Alejandra Donado, estudiante universitaria y usuaria frecuente del servicio de transporte, dijo que gasta alrededor de 132 mil pesos mensuales en pasajes con la tarifa vigente y que al incrementar se afectaría directamente su presupuesto diario.

La joven también cuestiona la calidad del servicio, señalando fallas mecánicas frecuentes, retrasos y buses en mal estado: “Si van a subir la tarifa, que se vea reflejado en un mejor servicio”.

Desde EL HERALDO se consultó al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) sobre este hecho en particular y se indicó que por el momento se avanza en los cálculos para hacer oficial el ajuste a la tarifa.