Ser la mayor votación en el Atlántico es un objetivo trazado para Cambio Radical de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo. Durante las últimas semanas, el movimiento político ha activado una estrategia que combina la activa presencia en los municipios y un permanente acompañamiento a sus aspirantes al Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Varios exmiembros del gabinete del alcalde Alejandro Char han adoptado un rol relevante dentro de este proceso, teniendo en cuenta su experiencia en la administración pública y la gestión de equipos.

Elania Redondo, exsecretaria de Gestión Humana; Fernando Fiorillo Zapata, exjefe de la Oficina de Gestión del Riesgo; Rubén García Ariza, exjefe de la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas; Andrés Rengifo, exjefe de la Oficina de Convivencia Ciudadana; Libardo García, exdirector del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y Richard Fernández, exdirector de Siembra Barranquilla, son algunos de los perfiles que han sido llamados a fortalecer esta operación política en el departamento.

Los líderes políticos de Cambio Radical “se han puesto la camiseta” para los recorridos por los municipios.

De acuerdo con varias fuentes consultadas por EL HERALDO, al interior de la colectividad se ha valorado su conocimiento del territorio, la articulación con liderazgos comunitarios y la probada capacidad de coordinación operativa.

De tal manera que la adhesión de dichos nombres ha permitido fortalecer la presencia del partido en distintos municipios y optimizar la estructura organizativa de la campaña, teniendo en cuenta que se registró la salida de varios aliados con gran relevancia en los municipios.

Así las cosas, Cambio Radical busca contener el crecimiento que otros movimientos políticos han tenido en los últimos comicios en el departamento, en medio de una clara reconfiguración del mapa electoral.

Es de anotar que la meta que se ha fijado la colectividad ronda los 400 mil votos en el departamento, una cifra que le permitiría consolidar cuatro curules en la Cámara Baja y fortalecer su representación en el Senado.

Esta casa editorial pudo establecer que Estefanel Gutiérrez, Welfran Mendoza, Felipe Saruma y Samir Radi han venido fortaleciendo sus apuestas con el respaldo de estos líderes políticos.

En el caso del Senado, la casa Char ha ‘ungido’ a cuatro aspirantes: César Lorduy, Gonzalo Baute, Gersel Pérez y Selmen Arana. Este último es producto de una alianza con sectores políticos de Bolívar y Magdalena.

‘El Bus de la Victoria’

Una de las estrategias más innovadoras dentro de este proceso ha sido el ‘Bus de la Victoria’, el cual se mueve como una herramienta política de alto impacto que convierte calles, barrios y municipios en escenarios de diálogo directo, organización y presencia sólida del partido en el territorio.

El vehículo, brandeado con los rostros de los candidatos que integran la lista del partido, se ha convertido en una plataforma móvil para la socialización de propuestas y el diálogo con los ciudadanos en cada territorio visitado.

Fernando Fiorillo Zapata, quien se viene desempeñando como coordinador político de Cambio Radical en el Atlántico, aseguró que la principal intención corresponde a fortalecer la cercanía con las comunidades de la provincia y recuperar la “mística” que rodea a la práctica de la política.

Este es el bus que ha venido recorriendo el departamento.

“A diario estamos visitando los municipios, dialogando con los amigos, con aquellos que no hacen parte de nuestro movimiento. La idea es poder compartir y conocer sus necesidades. Estamos haciendo lo que la política exige”, expuso el coordinador político de Cambio Radical en el Atlántico a esta casa editorial.

En ese sentido, recalcó que si bien las redes sociales han ganado gran relevancia en las prácticas políticas, “nada reemplaza el contacto físico y la posibilidad de intercambiar ideas sin la intermediación de un celular”.

Por último, indicó que “los procesos políticos se renuevan y si algunos líderes no siguen con el partido, no quiere decir que el partido no esté con las comunidades; por eso estamos haciendo estos recorridos, para compartir con la comunidad y ampliar nuestras bases electorales”.