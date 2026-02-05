Empezó la cuenta regresiva para el desfile de La Guacherna. El Distrito de Barranquilla oficializó que este viernes habrá tarde cívica –entre las 2:00 p. m. y 6.00 p. m.– para facilitar las la participación y apropiación cultural en medio de la principal fiesta del país, catalogada como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

De acuerdo con la administración distrital, este tipo de medidas se adoptan ante la magnitud del evento y a la asistencia masiva de barranquilleros y turistas al desfile, así como las restricciones viales que son necesarias para el normal desarrollo del evento.

¡Ahí viene la Guacherna, tremenda pa’ gozar!🎉

Conoce todo sobre nuestro primer gran desfile, la #Guacherna2026, un recorrido que nos pondrá a bailar con 10 bloques temáticos exaltando lo nuestro, la raíz de la Fiesta.✨



👀🎥 ¡Míralo hasta el final y no te pierdas ningún… pic.twitter.com/iRbrnJovqj — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) February 4, 2026

Asimismo, resaltó que La Guacherna constituye en uno de los eventos nocturnos de mayor relevancia en la temporada de precarnaval, ante su capacidad de convocatoria y la participación masiva de grupos folclóricos y de la ciudadanía, “lo cual genera impactos directos en la movilidad y demanda un despliegue operativo y logístico robusto de las autoridades distritales”.

Por esta razón, los servidores públicos del Distrito de Barranquilla prestarán sus servicios en jornada continua desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., aunque este horario no comprende a aquellos funcionarios que deberán permanecer en servicio por la naturaleza de sus funciones o por necesidad del servicio.

En ese sentido, se excluye a los funcionarios vinculados a la Secretaría de Salud, las inspecciones de policía, comisarías de familia, oficinas de corregidores, el Cuerpo Oficial de Bomberos, los centros de rehabilitación masculino y femenino, así como las demás dependencias responsables de seguridad, convivencia, movilidad y emergencias.

Algunos detalles de La Guacherna

Desde las 4:00 p. m., más de 20 mil miembros de grupos folclóricos y artísticos participarán en el desfile, que tiene como temática ‘Río de Voces y Faroles’, rindiendo un homenaje especial a los bailes cantados.

A este desfile regresarán a este escenario 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo. Además, participarán 197 grupos folclóricos y disfraces, además de 150 disfraces individuales.

El desfile contará con 645 operadores logísticos, 455 operadores de seguridad, cuatro máquinas de bomberos y 30 miembros del cuerpo de bomberos, 350 socorristas, 10 ambulancias, 6.700 vallas de contención, 650 metros de malla escalonada y 350 metros de muros de contención.

“Esta Guacherna vuelve al origen exaltando los bailes cantados. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará desde las 8:00 de la mañana, con relevo operativo a las 2:00 de la tarde, asegurando el acompañamiento institucional durante toda la jornada”, señaló Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

El desfile estará organizado en once bloques que recorrerán todo el universo del Carnaval desde sus diferentes expresiones, integrando el bloque institucional, la participación de la tercera edad, proyectos de inclusión, líderes de la tradición, expresiones de los bailes cantaos, grupos folclóricos ganadores del Congo de Oro, empresas, disfraces y agrupaciones folclóricas de excelencia, en un recorrido que permitirá al público vivir la diversidad y la riqueza patrimonial del Carnaval.