Tras la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, expedido por el Gobierno nacional, las generadoras de energía esperan que en los próximos días la Corte Constitucional se pronuncie también sobre los nuevos impuestos que estaban contemplados para el gremio dentro de esta medida.

“En el aspecto legal solo hay una emergencia económica que es la que se deriva del decreto 1390, donde estaban los impuestos al cigarrillo y licores, y era un documento que ya estaba en manos desde la corte desde finales del año pasado, sin embargo, el decreto 044 que concierne al sector eléctrico apenas se publicó hace una semana y media”, expresó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.

En ese sentido, aclaró que: “entonces como tal la Corte solo se ha pronunciado sobre el decreto general y falta una decisión sobre los impuestos a las generadoras”.

Seguidamente, el directivo aseguró que: “en la incertidumbre de lo que decida la Corte reiteramos que ese era un decreto casi que expropiatorio, porque nos estaban diciendo a las generadoras que tengo que pagar para Air-e una contribución del 2.5% sobre utilidades y luego mirar si de ese dinero que yo mismo doy me pagan ellos la deuda que tienen conmigo, no tiene sentido”.

Añadió que: “nos sorprende que después de un año y medio la Superintendencia no haya presentado ningún plan de acción para el saneamiento de la empresa, y tampoco una gestión real de la compañía. Por el contrario, las deudas siguen creciendo”.

Castañeda se refirió a la ineficacia en la intervención de la empresa. “No se conoce por el momento ninguna solución de fondo para la crisis de Air-e, y con la rotación de agentes interventores que tiene la empresa es improbable concretar alguna solución”.

Es importante resaltar que la deuda de Air-e con el sector eléctrico asciende a $1.7 billones, de los cuales $1.2 billones corresponden a obligaciones financieras con las generadoras térmicas.