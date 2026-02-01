A partir de este lunes, Transmetro implementará desvíos en las rutas alimentadoras A8-1 Paraíso y A8-2 Vía 40 debido a los cierres viales autorizados por la instalación de palcos en el sector de la Vía 40.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Masivo, los desvíos estarán vigentes hasta el día que se desmonten las estructuras.

En ese sentido, la ruta A8-1 Paraíso tendrá el siguiente recorrido: Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 84 - carrera 65 - calle 86 - calle 84 - carrera 76 - calle 85 - carrera 81 - calle 84 - carrera 80 - calle 85 - carrera 76 - calle 80 - carrera 64 - calle 82 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.

En ese sentido, se omiten los paraderos ubicados en la calle 85 No. 81-32; Vía 40 No. 83-53; Vía 40 con calle 80 (lado sur) y calle 80 No. 78-19.

Por su parte, la ruta A8-2 Vía 40 hará este recorrido: Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 - Estación Joe Arroyo.

Por tal motivo, se omiten los paraderos de la calle 77 con Vía 40 (Outlet Continente) y calle 76 con carrera 74 (lado occidente).

Es de anotar que en los tramos de desvío, los usuarios podrán pedir ascenso y descenso libre donde no existan paraderos del Sistema.

Asimismo, durante los fines de semana, la ruta A8-2 Vía 40 operará con su recorrido extendido hasta el Gran Malecón de manera habitual. De igual manera, la Ruta Chévere prestará su servicio con normalidad.