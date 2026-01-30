La Fiscalía General de la Nación ha puesto en marcha una investigación debido a las recientes denuncias de intimidaciones en contra de varias campañas políticas en el Atlántico, de cara a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes.

El anuncio fue realizado tras una sesión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral, en el cual se abordó esta situación en particular, teniendo en cuenta el impacto que podría tener en el normal desarrollo de los comicios.

José Antonio Luque, secretario del Interior del departamento, explicó que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes con el fin de que se adelanten los procesos correspondientes y se esclarezcan los hechos.

“Algunas personas están siendo amenazadas, presuntamente por grupos al margen de la ley, por tener publicidad política en sus viviendas. Asimismo, se habló del caso de los motocarros, cuyos conductores también estarían siendo amenazados cuando transportan publicidad política”, explicó el funcionario.

En ese sentido, Luque fue enfático al sostener que “desde la Gobernación cumplimos con la labor de alertar, teniendo en cuenta nuestras responsabilidades dentro del proceso electoral; para que así, cada una de las entidades, dentro de sus competencias, pueda actuar frente a estas situaciones”.

Es de anotar que en esta reunión participaron representantes de la Policía y las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. También se contó con la asistencia de representantes de distintos partidos políticos.

Asimismo, Luque indicó que se encuentra en marcha el Plan Democracia, a través del cual la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección otorgan medidas de seguridad a los candidatos que actualmente participan en el proceso electoral.

Indicó que, por el momento, no se han detectado casos de intimidaciones contra los candidatos. Sin embargo, explicó que “sí los están afectando a través de su publicidad; quienes están siendo amenazados son los dueños de las paredes donde se ubica la propaganda, o los conductores de motocarros y carros que llevan elementos con mensajes políticos”.

La denuncia hecha por campañas

Stefanel Gutiérrez, ex concejal de Barranquilla y aspirante a la Cámara de Representantes, lanzó la alerta por los hechos de violencia política que se vienen registrando en el suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el aspirante de Cambio Radical, la situación estaría afectando la tranquilidad de los habitantes de La Pradera, Los Olivos, Ciudad Modesto, Me Quejo, Las Malvinas, El Por Fin, La Esmeralda y 7 de Abril, entre otros. “Quieren asustarnos usando la violencia y las mentiras para desprestigiar este movimiento que viene creciendo”, dijo Gutiérrez, quien no descartó que las intimidaciones han sido orquestadas por otros líderes políticos.

En ese sentido, recalcó que “la política no se hace con miedo ni con violencia. La política se hace con propuestas y con ideas. Entre más nos opriman, más nos vamos a multiplicar y a defender las causas de nuestra comunidad”.

