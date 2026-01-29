Con el propósito de brindar entornos más seguros e iluminados que promuevan el encuentro de las familias, el Distrito de Barranquilla ha avanzado en la instalación de más alumbrado público en el Malecón de Rebolo.

El alcalde Alejandro Char explicó que los trabajos se desarrollan entre la calle 30 y la carrera 23, así como desde la calle 21 hasta el caño de La Auyama.

“En pocos días, estos tramos tendrán más luz, mayor visibilidad y más seguridad, para que nuestras familias caminen con tranquilidad, los niños jueguen seguros y toda la comunidad se sienta orgullosa de su espacio”, sostuvo el mandatario distrital a través de su perfil de X (antes Twitter).

Es de anotar que en esta zona se adelanta la instalación de 36 postes, 63 lámparas de 60w y 32 reflectores de 100w. De igual manera, en el tramo de la calle 21 hasta el caño de la Auyama se instalaron 65 postes y 176 luminarias/reflectores.

Asimismo, La alcaldía reiteró que estas acciones hacen parte de la estrategia de recuperación y mejoramientos de espacio público, orientada a fortalecer la seguridad y promover el uso adecuado del Malecón de Rebolo como un punto de encuentro comunitario.

