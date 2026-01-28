En el marco de la conmemoración de sus 60 años, la Universidad del Norte realizó este miércoles el lanzamiento de su nuevo modelo educativo, una apuesta basada en pilares como el desarrollo de competencias para la vida que busca reafirmar su sello de excelencia en la cultura universitaria para toda la región Caribe.

Durante la presentación del modelo, el rector Adolfo Meisel Roca fue enfático en que estas nuevas estrategias se hicieron a partir de una construcción colectiva entre estudiantes, egresados, docentes y administrativos.

“Desde el año 2022 iniciamos en la institución un proceso de modernización institucional orientada a repensar la cultura universitaria, es así que tomamos en cuenta la experiencia que han tenido nuestros más de 75 mil egresados para aprovechar un buen momento que atraviesa la ciudad y repensar nuestra manera de promover el aprendizaje para las próximas generaciones”, comentó.

En esa misma línea, José Aparicio, director de Docencia de la alma mater, mencionó que uno de los nuevos pilares está centrado en la importancia de las actividades extracurriculares.

“Nos dimos cuenta que los planes de estudio no eran el único espacio donde el estudiante tenía un aprendizaje, porque la vida universitaria se trata de más que eso, entonces estas actividades ya no se consideran un extra, sino que hacen parte del currículum. Es así que seguiremos fortaleciendo los más de 50 grupos que tenemos, a la comunidad de voluntarios y cátedras que tenemos disponibles”, declaró.

De igual manera, se refirió a otro de los ejes principales para la institución en el futuro como lo son los itinerarios flexibles.

“En estos momentos estamos aplicando un preuniversitario, es una estrategia para que estudiantes de colegio que están indecisos con la carrera que quieren estudiar, puedan venir a nuestra institución y probar las clases para saber si les gusta el plan de estudio”, comentó.

Seguidamente, el funcionario dio a conocer que: “se está implementando unas competencias esenciales en los planes de estudio, que son materias independientes de la carrera que se incluyen dentro de los cinco primeros semestres, de esta manera, aquellos que se cambian de carrera ya cumplen con gran parte del pénsum y no se retrasan en su aprendizaje, y pueden concentrarse en materias específicas de su nuevo área”.

A su vez, otra de las nuevas alternativas será “la eliminación de criterios innecesarios en planes de estudio. Vamos a tener de 6 a 15 créditos disponibles para que se hagan prácticas, enlaces postgrado, o para la formación en temáticas que no son necesarias en su disciplina como habilidades en emprendimiento, gestión de proyecto, inteligencia artificial o análisis de datos”.

Puso de presente que: “habrá una reestructuración de los postgrados y especializaciones. Contamos con maestrías que duran dos años, pero la idea es ir bajando esa duración a un año y medio y hasta a un solo período en diferentes modalidades como presencial, híbrida o remota”.

Otras incorporaciones

Johanna Quiroz, coordinadora del proceso de reflexión curricular, también destacó el desarrollo de una oferta interdisciplinaria y de competencias para fortalecer la excelencia en la institución.

“La oferta de pregrado se dispone con disciplinas nuevas y denominaciones, como es el caso de la ingeniería biomédica u otros sectores que son necesarios para tener una visión completa de las carreras y que ofrecen soluciones a perspectivas del mundo real. Paralelamente, se va a aumentar el número de institutos de estudio, y grupos de investigación”, aseguró.

Agregó que: “las habilidades para la vida son otro pilar fundamental para Uninorte, este es un programa nuevo para este semestre que cuenta con rutas de formación en liderazgo, cooperación, regulación emocional, diversidad, entre otras áreas que serán certificadas”.

Quiroz aclaró que el modelo educativo incorpora un desarrollo de competencias con la participación principal del sector externo para el aprendizaje de los estudiantes.

“Desde hace unos años invitamos al sector empresarial y aliados estratégicos para que formaran a nuestros estudiantes. En sectores de la ingeniería y ciencias aplicadas hemos hecho experiencias y casos reales con nuestros jóvenes, porque al final ellos van a terminar siendo contratados en un futuro cercano por estos mismos grupos e industrias, así que es un preámbulo y prueba”, indicó.

Es de anotar que la Universidad del Norte reiteró la importancia de otros pilares como la pedagogía centrada en la enseñanza para consolidar una visión que combina razón, emoción, conocimiento y acción en la institución.