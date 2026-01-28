Entre el 28 de enero y el 17 de febrero, los barranquilleros y turistas podrán visitar la Feria Emprende, una iniciativa liderada por el alcalde Alejandro Char que ofrece productos alusivos al Carnaval fabricados por 24 emprendedores locales para estas fiestas en la ciudad.

El evento, que se lleva a cabo en el centro comercial Mall Plaza Buenavista, cuenta con una amplia oferta de artículos creativos, artesanales, y culturales que promueven el consumo local,

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Henry Cáceres, se realizó un proceso de evaluación riguroso para escoger a los emprendedores que participan en la feria.

“Nuestro alcalde Alejandro Char sigue apostándole a iniciativas que fortalezcan el emprendimiento local y dinamicen la economía de la ciudad. La Feria Emprende es una oportunidad real para que nuestros emprendedores accedan a espacios comerciales de alto flujo, visibilicen su talento y conviertan su creatividad en ingresos durante una de las temporadas más importantes del año para la ciudad”, explicó.

De esta manera, la feria abre un espacio estratégico para que las unidades productivas locales, especialmente aquellas asociadas a la industria creativa y cultural fortalezcan sus ingresos y visibilicen su talento en una de las temporadas de mayor movimiento económico del año.

Cabe resaltar que este espacio se realiza en alianza con Carnaval S.A.S, el centro comercial Mallplaza Buenavista y hoteles de la ciudad, asociados clave para consolidar un espacio que conecta a los emprendedores locales con miles de visitantes en uno de los complejos comerciales más importantes de la ciudad.