La salud mental se ha convertido en una de las grandes preocupaciones dentro de la ciudad. Por este motivo, la Alcaldía Distrital viene implementando desde el año 2024 el programa Chatlemos, que a la fecha ha ofrecido atención a cerca de 700 mil personas de manera gratuita.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char resaltó que: “esta es una iniciativa que pone en el centro al ser humano, su voz y sus emociones, creada para acompañar, escuchar y sostener a quienes atraviesan momentos difíciles. Con una escucha generosa y seguimiento constante”.

Puso de presente entonces: “el Distrito ha brindado más de 700.000 atenciones gratuitas desde 2024, gracias a un equipo de más de 50 psicólogos disponibles las 24 horas, todos los días del año”.

Agregó que: “estamos para querer y acompañar a todos los barranquilleros. Si necesitas ayuda puedes llamar o escribir al whatsapp 3188044000”.

En ese sentido, la estrategia Chatlemos ofrece atención por videollamadas y chat de WhatsApp, y también lleva educación emocional a colegios y universidades de Barranquilla, llegando a personas entre los 10 y 65 años que han buscado apoyo por ansiedad, depresión, ideación suicida o conflictos familiares y de pareja.