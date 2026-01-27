Mediante un comunicado de prensa, la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -Findeter, dio a conocer el nombramiento de la nueva persona que estará al frente de sus destinos, tratándose del atlanticense Carlos Saad Llinás, natural del municipio de Sabanalarga.

Según informó la entidad, la determinación fue tomada “en sesión ordinaria llevada a cabo el día de hoy” en donde se aprobó “por unanimidad el nombramiento como Presidente de la Entidad al doctor Carlos Saad Llinás”.

La elección se hizo “atendiendo lo señalado en el literal c) del artículo 42 Funciones Junta Directiva, de los Estatutos Sociales vigentes, previa recomendación del Comité de Gobierno Corporativo”.

Dentro de su hoja de vida, se destaca que Saad Llinás es administrador de empresas de la Universidad del Norte de Barranquilla y que durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como Vicepresidente de Planeación y Director de Planeación Financiera de Findeter.

Además, fue Director PI Senior Regional Norte de Porvenir, Gerente General de Seguridad Social Segura LTDA, Coordinador Banco Agrario, Gerente Zonal Atlántico, Coordinador Zonal Atlántico del Banco Agrario de Colombia, Coordinador de Zona de Temporal LTDA, Director Caja Agraria y Jefe de Servicios generales del Seguro Social.