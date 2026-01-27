En medio de lo que es la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, la comunidad judía de Barranquilla y Colombia, rindió un homenaje al municipio de Puerto Colombia y su emblemático muelle por donde la gran mayoría de la comunidad entró al país huyendo de la exterminio de Adolf Hitler y el partido Nazi.

Lea más: Caída de árbol bloquea vía frente a Comfamiliar de la calle 79

La jornada, celebrada en la antigua estación del ferrocarril, reunió autoridades civiles del municipio, así como las religiosas con los rabinos líderes de las comunidades del país y la embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, además de los líderes de la comunidad judía en Barranquilla y el Atlántico.

George Levy, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, en representación de los judíos del país, develó la placa en la que se “reconoce con inmensa gratitud al municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, por haber acogido durante las primeras décadas del siglo veinte a miles de judíos provenientes de Europa y del Medio Oriente. Los judíos se integraron plenamente a la sociedad colombiana, realizando aportes al desarrollo económico, social, cultural y académico del país. Puerto Colombia ocupará por siempre un lugar privilegiado en la historia de la comunidad judía de Colombia y del pueblo judío”.

La embajadora Klumpp manifestó para los alemanes está fecha en la que el Ejército Rojo de la extinta Unión Soviética rescató a los primeros judíos del campo de concentración de Auschwitz.

“Sí, vine aquí a Barranquilla para conmemorar con la comunidad judía durante todo el día. Es para nosotros algo que va mucho más allá de la rutina de la conmemoración. Para mí, en lo personal, es algo muy muy emotivo, porque me siento muy identificada con esa inmigración, con, este, volver a construir, con ese aportar a una sociedad de acogida. Y, bueno, siempre en mi futuro, en mi en mi trabajo profesional he cultivado mucho los lazos, y me alegra que me han invitado a ese acto muy bello, muy bonito”.

Jason Gutiérrez. Momento de la develación de la placa en homenaje a Puerto Colombia.

A su turno, Salo Watemberg, a nombre de la comunidad judía en Barranquilla y el Atlántico también dedicó unas palabras en reconocimiento a la historia del muelle como punto de entrada y salvación de la comunidad, como lo fue para su abuelo.

“Mi abuelo, Bernardo Wattenberg, Baruch Wattenberg en su nombre hebreo, Baruch significa bendito, soy la segunda generación de barranquilleros de colombianos después de esta historia. Sin un peso se organiza aquí de alguna forma para empezar a vender fiado, a crédito, puerta a puerta, y de alguna forma hizo unos pesos para no traer a su esposa y a sus hijos, trajo a sus concuñados, y llegan esos dos concuñados y los ponen a hacer exactamente lo mismo, a hacer unos pesos para qué, para traer ahora sí a sus esposas con los hijos que tenían y se establecieron acá en Barranquilla. Si no fuera por este hermoso y ruidoso puerto, mi abuelo quizás no se hubiera bajado”, apuntó.

Lea más: Desde el 2 de febrero habrá pico y placa en la Vía 40 por montaje de palcos: así regirá la medida

Así mismo, Winston Varela, secretario de Gobierno de Puerto Colombia, destacó este reconocimiento: “Para el Municipio de Puerto Colombia, es un honor participar en este acto de memoria y reconocimiento histórico. Esta placa que hoy se revela, no es sólo un símbolo, sino un recordatorio vivo de un capítulo fundamental de nuestra historia nacional y local. Al comienzo del siglo XX, Puerto Colombia fue puerta de entrada y esperanza para miles de familias judías que llegaron a Colombia en busca de paz, libertad y nuevas oportunidades”.

Los actos continuarán a lo largo del día, difundiendo el mensaje contra el antisemitismo y bajo el lema de ‘¡Nunca más!’.