En horas de la madrugada de este viernes, concluyeron las labores de reparación sobre la línea de conducción de 600 mililitros, ubicada en la Estación de Bombeo de Agua Potable (EBAB) del barrio Las Flores.

La intervención a cargo de la empresa Triple A , contemplaba un proceso de electrofusión, el cual permite unir las tuberías mediante calor controlado.

Este procedimiento requiere un tiempo de enfriamiento de 3 horas previas a habilitar nuevamente la tubería, por lo tanto se mantiene la suspensión temporal del suministro de agua en el municipio de Puerto Colombia, el corregimiento de Salgar, además de las localidades de Adelita de Char, Urbaplaya y La Cangrejera.

A su vez, la empresa de servicios públicos sostuvo que los trabajos se realizaron en condiciones de terreno difíciles, obligando a extender los tiempos inicialmente previstos para la reparación.

Sumado a ello, se encuentra la medida de contingencia dispuesta por Triple A; el envío de carrotanques a las zonas afectadas, con el objetivo de mitigar los inconvenientes para los usuarios mientras se restablece el suministro.

